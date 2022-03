Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. ALTA VELOCIDAD "Es impresionante la velocidad que pasan en la calle Sandalia Bravo (Ariel del Plata), me mataron 4 gatos y pasan como unos locos, se piensan que es Panamericana, ¿que esperan? Que pase algo para actuar. Es una vergüenza. Las lomas de burro que hicieron no sirven para nada. Si no hacen algo para que reduzcan la velocidad esto va a pasar a mayores y los robos que hay, la verdad una vergüenza como campanero que soy me da vergüenza" cuenta Nicolás. (foto ilustrativa)



PELIGROSO BOQUETE Así se encuentra el puente de Ruta 6 que cruza sobre la Ruta 8 mano a Campana, donde presenta ya no un bache, sino directamente un boquete a través del cual se pueden ver los hierros de la estructura. Recomendamos a nuestros lectores transitar con particular precaución en ese sector de la peligrosa carretera provincial que une La Plata con Zárate.



CAMINO ISLEÑO "Camino de Canal Irigoyen. Un desastre", nos muestra Ángel.

#QuejaVecinal dos cubiertas rotas en los pozos de Ruta 4. Un Citroën C4 Lounge, de un vecino de Lomas de Río Luján quedó varado bajo la lluvia ayer a las 20hs al romper dos cubiertas en los pozos de la ruta destruída. Otro vehículo también corrió la misma suerte en la zona. pic.twitter.com/Q9O0SIN1rH — Daniel Trila (@dantrila) March 25, 2022 #QuejaVecinal poste de @Telecom caído sobre cables de @EDENSAcomunica y apoyado en el techo de un garage de una vivienda. Garibaldi 537 barrio Dalmine nuevo. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/mjEwhTxnpy — Daniel Trila (@dantrila) March 25, 2022 HALLAZGO #ALaComunidad documentación encontrada en el barrio San Cayetano. Quien reconozca como suyos los documentos favor de comunicarse al 3489697715. Barrio San Cayetano. Gracias por compartir!. pic.twitter.com/FNc1CMN2iC — Daniel Trila (@dantrila) March 24, 2022