Habrá renovación de autoridades en el Colegio de Martilleros de Zárate-Campana

Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022







La lista "Participación y Cambio" encabezada por la Señora Elda "Lili" Accorsi, profesional oriunda de Escobar, se prepará para representar a los matriculados acompañada por colegas de las ciudades de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar, Garín e Ingeniero Maschwitz. Ellos son: Pablo Perfetto, Vanina Russi, Patricia Hernández, César Robina, Carlos Scovenna, Luciano Schar, Luis Russo, Esteban Basanta, Gustavo Vacarezza. Artículo Patrocinado: El próximo 31 de marzo se llevarán a cabo elecciones en el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de Zárate Campana, momento en que se renovarán los cargos principales: Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Tesorero, Secretario de Actas, Vocal titular 2° y Cuarto y los Vocales titulares 1º, 3º y 5º del honorable Tribunal de Disciplina. En esta oportunidad, la candidata a Presidente por la lista Participación y Cambio es la Señora Elda "Lili" Accorsi, profesional oriunda de Escobar, que cuenta con una reconocida y distinguida trayectoria en el mercado inmobiliario local. Lili, en la lista es acompañada por colegas de las ciudades de Zárate, Campana, Exaltación de la Cruz, Escobar, Garín e Ingeniero Maschwitz. Ellos son: Pablo Perfetto, Vanina Russi, Patricia Hernández, César Robina, Carlos Scovenna, Luciano Schar, Luis Russo, Esteban Basanta, Gustavo Vacarezza. Todos los integrantes de Participación y Cambio se comprometen a coordinar acciones en favor de todos los colegiados, concentrados en hacer lo mejor por y para ellos. Ese es el camino que se proponen transitar, con la asunción de compromisos que requiere esta nueva etapa. Asumirán 5 Compromisos que detallamos a continuación, para hacer del Colegio la institución que se merecen sus matriculados, porque su compromiso es con el colegiado, con la profesión y con los valores que pretender reivindicar. - Asegurar el acceso a capacitaciones permanentes, jerarquizando la profesión. - Brindar un programa de tutorías a los colegas que recién se inician en la profesión. - Implementar nuevas tecnologías y modernizar el Colegio. - Seguir combatiendo la ilegalidad y la competencia desleal. (La profesión NO se franquicia), afianzando un Plan de Acción contra el ejercicio ilegal de la profesión. - Acompañar a cada Colegiado, siendo un Colegio de puertas abiertas. Participación y Cambio centra su propuesta en que el Colegio sea una institución donde todos puedan acudir, ser escuchados y acompañados en el devenir profesional. Podés conocer más ingresando en Instagram o Facebook visitando @participacionycambiozc

DE IZQUIERDA A DERECHA ARRIBA: CESAR ROBINA (CAMPANA), GUSTAVO VACAREZZA (GARÍN), LUIS RUSSO (ESCOBAR), ESTEBAN BASANTA (ZÁRATE), CARLOS SCOVENNA (EX. DE LA CRUZ), PABLO PERETTO (ZÁRATE), LUCIANO SCHAR (ING. MASCHWITZ); ABAJO: VANINA RUSSI (ING. MASCHWITZ), ELDA LILI ACCORSI (ESCOBAR), PATRICIA HERNÁNDEZ (ZÁRATE).



27/03/2022

Domingo 27 de Marzo de 2022:

