La Escuela Técnica Roberto Rocca creó un Centro de Industria 4.0 para estudiantes secundarios de la región

Es en alianza con la compañía de tecnología alemana Festo. El año pasado se certificaron las flamantes instalaciones construidas en el establecimiento educativo de Tenaris en Campana y esta semana se entregaron diplomas oficiales a los primeros diez docentes entrenados para enseñar en el Centro de Industria 4.0, seis de la ETRR y otros cuatros de secundarias técnicas de Campana y Zárate. La Escuela Técnica Roberto Rocca (ETRR) presentó su nuevo Centro de Entrenamiento Autorizado y Certificado por Festo (FACT por sus siglas en ingles) y entregó diplomas, que validan como docentes especializados en técnicas de industria 4.0, a seis de sus profesores y a cuatro educadores más de escuelas técnicas públicas de Campana y Zárate. Durante el 2021 y en alianza con la empresa de tecnología alemana Festo, la ETRR y Tenaris construyeron y equiparon el Centro FACT mediante una inversión de 420 mil dólares. El objetivo es fortalecer el entrenamiento de estudiantes técnicos, acercándolos a los desafíos y requerimientos de la industria actual en lo que refiere a automación, robótica y digitalización. Paralelamente, un grupo de diez docentes se capacitó en metodologías de enseñanza y contenidos aplicables en el Centro FACT. Mientras los cuatro de escuelas públicas fueron habilitados para dictar los cursos de forma oficial, cinco de la ETRR fueron además designados certificadores oficiales de Festo. Los cursos que se ofrecerán en el Centro FACT tienen una carga horaria de entre 40 y 48 horas totales y serán tanto para el alumnado de la ETRR como para el de escuelas técnicas Campana y de Zárate, cuyos profesores se han entrenado para dictarlos utilizando las mismas instalaciones. El Centro FACT procura la transferencia de conocimiento orientada a la práctica, contando con el equipamiento más moderno para lograr el máximo éxito en el aprendizaje. La iniciativa representa una gran oportunidad de acceso gratuito a conocimientos y técnicas específicas, muy valorados por las empresas y que suelen tener un precio elevado a la hora de afrontarlos de manera particular. "Este proyecto nos redobla el compromiso de que los chicos egresen con la mayor cantidad de herramientas posibles para insertarse en un nivel de estudio superior y/o en la industria que elijan", compartió Israel Pavelek, docente ETRR en la especialidad de Electrónica y uno de los flamantes certificadores Festo. "Como paso final en la obtención del diploma de certificador oficial, cada uno de nosotros preparó una clase de 40 minutos de duración sobre uno los temás que exploramos -electroneumática, control de sistemas inteligentes PLC, etc.- ante un comité evaluador internacional de Festo. Fue una experiencia muy enriquecedora, también por el hecho de haberla compartido con colegas de otras escuelas", añadió. Por su parte, Mario Sánchez de la Escuela Secundaria Técnica Nº1 de Campana aseguró que "estos cursos que se dictarán en el Centro FACT les van a dejar una experiencia muy específica a los estudiantes ya que es un espacio de aprendizaje pero a su vez de trabajo: implica un valor adicional explicar la teoría y poder verla inmediatamente aplicada, lográndose clases mucho más atractivas". "Festo es una empresa de primer nivel. Poder tener esta capacitación es acercarnos a la realidad de las empresas, un objetivo que para la escuela pública suele ser complejo por el acceso a equipamientos y contenidos. Tenemos grandes expectativas", manifestó Marcelo Santoro, profesor de la EST Nº4 de Zárate. Además de Israel Pavelek, Mario Sánchez y Marcelo Santoro, recibieron diplomas los profesores Ruben Tejera, Franco Nanni, Julio Flores, Héctor Montes y Juan Manuel Herrera de la ETRR, Gabriel Sarlinga de la EST Nº4 de Zárate y Kevin Hinze la EST Nº1 de Campana.











#Adelanto 27/03/2022

