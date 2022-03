» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

El costo de mantenimiento de un automóvil en la Argentina ascendió a $ 43.500 mensuales, lo que implica un alza de 74% respecto a los valores de 2021, según estimó un estudio privado. "Dentro de los costos de mantenimiento de un auto los que más se han elevado interanualmente son los seguros por mayor valor de vehículo asegurado ante un siniestro y patentes", explicó Damián Di Pace director de la consultora Focus Market. El economista añadió que este gasto se incrementó más que "el combustible que, pese a los últimos aumentos, experimenta una suba interanual de 35 % frente a un inflación superior al 50 %", indicó Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market . El gasto total se alcanzó computando: $ 7.500 nafta, $ 6.500 cochera, $ 800 lavadero, Estacionamiento (trabajo) $ 9.000, seguro $ 11.100, patente $ 74.200 (anual), matafuego y seguridad $ 3.000, service programado (anual) $ 26.450.



UNIVERSIDADES EN MODO MIXTO Las clases en las universidades públicas nacionales están autorizadas para iniciar con presencialidad plena a partir de la semana próxima, aunque en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en otras del conurbano bonaerense habrá un sistema mixto tras la experiencia de enseñanza virtual que dejó la pandemia y por la necesidad de cumplir con aforos en función de los protocolos. En forma paralela se conformó un espacio de universidades denominado "Conusur", que incluye a las casas de estudio de Avellaneda, Quilmes, José C. Paz, Moreno, Hurlingham, la "Arturo Jauretche" de Florencio Varela, y la Del Oeste -localizada en Merlo-, en las cuales se concentran obras de ampliación y refacción para cumplir con aforos y agregar dependencias en las carreras que se dictan. En la UBA, la universidad que con más de 300.000 estudiantes es la mayor del país, cada unidad académica adoptará un sistema mixto de acuerdo a la complejidad y modalidad de las carreras, considerando criterios de aforo en las aulas y adoptando sistemas de circulación de personas por los pasillos. CRIPTO CRIOLLA Las criptomonedas siguen ganando terreno en el mundo entero y cada vez más argentinos se interesan e introducen en el mercado cripto. En este caso, un grupo de desarrolladores argentinos lanzó "Peronio", en referencia ineludible a Juan Domingo Perón y la calificaron como "la moneda del pueblo". Peronio es una stablecoin, es decir, una criptomoneda que está atada a un activo estable, que permite minimizar la volatilidad de su precio, a diferencia de lo que sucede con las principales criptomonedas con gran valor como lo son el Bitcoin y Ethereum que presentan mucha volatilidad. Las stablecoins están vinculadas a otras criptomonedas, a dinero fiduciario o al comercio de materias primas. En este caso, Peronio se encuentra respaldada por dólares, por lo que mantiene su valor pegado a la moneda estadounidense. Su funcionamiento está garantizado por una serie de contratos inteligentes encriptados en la tecnología blockchain. Esto implica que nadie, ni sus creadores, pueden alterarla. EL ROCK DE LUTO El baterista de la banda de rock estadounidense Foo Fighters, Taylor Hawkins, falleció a los 50 años en Bogotá, Colombia. La noticia fue dada a conocer por Foo Fighters este viernes a través de un comunicado en su cuenta de Twitter. "La familia Foo Fighters está devastada por la trágica y prematura pérdida de nuestro amado Taylor Hawkins", dice la publicación. "Su espíritu musical y risa contagiosa vivirá con todos nosotros por siempre. Nuestros corazones están con su esposa, hijos y familia, y pedimos que su privacidad sea tratada con máximo respeto en este inimaginable difícil momento". Las causas de la muerte, que medios de Colombia reportaron como ocurrida en el país sudamericano, no fueron dadas a conocer de forma inmediata. Foo Fighters estuvo la semana pasada en Buenos Aires y dio un show imponente en el Lollpalooza, que resultó ser el último del baterista.

