Hoy queremos contarles, con mucha alegría, que estamos abriendo el 4 de Abril un nuevo Centro de salud y bienestar en Campana. Focalizado en el tratamiento del sobrepeso, obesidad y trastornos de la conducta alimentaria. Contamos con un equipo de profesionales multidisciplinario compuesto por Médicos clínicos, Nutricionistas, Médica esteticista, Cosmiatras, Psicólogos, Dermatólogos, Cirujanos plásticos y Personal Trainers. Vivimos en una sociedad que exige un ritmo de vida tan acelerado que no permite que las personas se detengan a pensar en su propio bienestar, aun cuando los beneficios de hacerlo son múltiples. ¿Pero qué significa vivir en bienestar? Cuando escuchamos esta palabra rápidamente pensamos en salud, y al hablar de salud somos conscientes que la PREVENCIÓN es el primer frente de batalla. Así nace SANTÉ, un nuevo espacio que llega a CAMPANA para invitarte a vivir una #nuevaexperiencia. Nuestros objetivos: crear conciencia, fomentar el autocuidado y el cambio hacia hábitos de vida saludables. Queremos invitarte y motivarte a cultivar tu bienestar, el cual es esencial para encontrar el equilibrio y la armonía en la vida. En SANTÉ entendemos el bienestar como un proceso activo donde hombres y mujeres eligen mejorar su calidad de vida y así llegar a un estado de salud óptima. Centrados en la educación, trabajaremos sobre tus hábitos o costumbres para darles un giro hacia la adopción de pautas saludables, necesarias para una salud plena. Lo más importante: -Trabajar el equilibrio emocional, para ayudarte a gestionar problemas y conflictos, manejar el estrés, descubrirte, conocerte y tomar el control de tu vida. -Transformar tu alimentación, enseñarte a elegir nutrientes de calidad con planes adaptados a tus gustos. -Activarte. Romper el sedentarismo es necesario. Los beneficios del ejercicio para tu salud son innegables. -Realizar tus controles clínicos con regularidad. La salud siempre debe estar en primer lugar. -Practicar el autocuidado. Trabajar en amar a esa persona que ves en el espejo todos los días y construir a esa persona que quieres ser mañana. La piel es el órgano más grande de nuestro cuerpo, y cuidarla es necesario para prevenir los efectos del paso del tiempo. Pero envejecer forma parte del proceso natural de la vida. Se acabaron los esfuerzos por quitarse años, queremos empezar a vivirlos mejor. Queremos que nuestra piel hable de nuestros hábitos, no de nuestra edad. Sabemos que lograrlo no es fácil y que los buenos resultados dependen de un trabajo en equipo. Generar una red de contención que pueda responder a tus necesidades es nuestro objetivo. Estamos comprometidos a guiarte y transitar juntos esta #nuevaexperiencia. Animate! Vení a conocernos SANTÉ, tu bienestar integral.



Rawson 63 - Campana - Turnos web sante.witi.la o Turnos WhatsApp 03489 519909 - Instagram @santebienestarintegral

