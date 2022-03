» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 27 de Marzo







DÍA MUNDIAL DEL TEATRO Instituido por el Instituto Internacional del Teatro (ITI) y la Unesco en el año 1961, en este día se resalta la importancia del teatro y se lo difunde para que más personas puedan disfrutarlo: "Permitir que la comunidad teatral promueva su trabajo a gran escala, para que los gobiernos y los líderes de opinión sean conscientes del valor y la importancia del teatro en todas sus formas, con el objetivo de obtener más apoyo". Esta fecha fue elegida debido a que, desde el año 1954, en esta jornada se iniciaba la temporada en el Teatro de las Naciones de París. Cada año, una figura prestigiosa del teatro comparte un mensaje en el que reflexiona acerca del mismo y la Cultura de la Paz. El primero en pronunciar el mensaje fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau; el único argentino que tuvo el privilegio de dar su mensaje fue Jorge Lavelli, director de teatro y fundador del Theatre National de la Colline en París, en el año 1992. Este año, fue el turno de Peter Sellars, Director estadounidense de ópera, teatro y festivales, que expresó: "El teatro de la visión épica, el propósito, la recuperación, la reparación y el cuidado necesita nuevos rituales. No necesitamos que nos entretengan. Necesitamos reunirnos y compartir el espacio, y necesitamos cultivar ese espacio compartido. Necesitamos espacios protegidos de escucha profunda e igualdad".



MARLON BRANDO RECHAZA EL OSCAR Ocurrió en el año 1973 en la 45º edición de los Premios Óscar llevada a cabo en el Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles. En ese entonces, "El Padrino" de Francis Ford Coppola y "Cabaret" de Bob Fosse eran las favoritas a quedarse con la mayor cantidad de estatuillas. Durante la entrega del premio de la categoría "Mejor Actor", Roger Moore y Liv Ullmann anunciaron que Marlon Brando había ganado el premio. Sin embargo, el actor no asistió a la ceremonia y envió en su representación a Sacheen Littlefeather, una nativa norteamericana y activista por los derechos de su pueblo, que vestida con su traje tradicional rompió con el glamour hollywoodense y rechazó la estatuilla: "Con mucho pesar vengo a decirles que Marlon Brando no puede aceptar este generoso premio y esto se debe al trato que le da la industria cinematográfica y la televisión a los indios americanos y también por lo ocurrido recientemente en Wounded Knee". Posteriormente, las palabras de Marlon Brando al respecto fueron: "Cuando fui nominado por ´El Padrino´, me pareció absurdo ir a la ceremonia. Resultaba grotesco festejar a una industria que había difamado y desfigurado sistemáticamente a los indios norteamericanos a lo largo de seis décadas, mientras en aquel momento doscientos indios se hallaban sitiados en Wounded Knee".



SE LANZA "EYES OPEN" Un día como hoy en el año 2012, Taylor Swift lanzaba el sencillo "Eyes Open". Perteneciente al álbum "The Hunger Games: Songs from District 12 and Beyond" y compuesto por la cantante estadounidense, la canción representó "un cambio de ritmo agradable" para la artista: "Es bastante intenso escribir sobre mi propia vida y mis propias luchas. Fue casi como unas vacaciones escribir desde la perspectiva de otra persona".



P U B L I C I D A D