¿Por qué hacerte responsable de lo que sucede?

Por Claudio Valerio







Un día el Diablo dijo: - ¿Qué es esto? ¡Qué injusto! Haga lo que haga, siempre que ocurre algo malo, la gente me echa la culpa a mí. ¿Qué culpa tengo yo? ¡Soy inocente!... Mira, te mostraré cómo me culpan por todo. Había un fuerte carnero sujeto a una cuerda que, a su vez, estaba atada a una estaca. El Diablo aflojó la estaca y dijo: -Esto es todo lo que voy a hacer. El carnero dio un tirón y arrancó la estaca del suelo. La puerta de la casa de su propietario estaba abierta y, en la entrada, había un hermoso espejo, enorme y antiguo. El carnero vio su reflejo en el espejo, agachó la cabeza y atacó. El espejo quedó destrozado. La dueña de la casa corrió escaleras abajo y vio su hermoso espejo, el que había estado en la familia durante años, completamente destrozado. Enfurecida, les gritó a los sirvientes: - ¡Córtenle la cabeza a ese carnero! ¡Mátenlo! Los sirvientes mataron al animal. Pero aquel carnero era una bestia especialmente querida por su marido, y a quien le había dado de comer de su mano desde que era pequeño. Al llegar a casa y hallar a su hermoso carnero muerto, exclamó enfurecido: - ¿Quién ha matado a mi carnero? ¿Quién ha podido hacer algo tan terrible? Su mujer gritó: - Yo maté a tu carnero. Lo hice porque destrozó el espejo que heredé de mis padres. El marido, airado, replicó: - En ese caso, ¡me divorcio de ti! Los chismosos del vecindario les dijeron a los hermanos de la mujer que su marido iba a divorciarse de ella por causa del carnero que había matado. Los hermanos se pusieron furiosos, reunieron a sus parientes y salieron por el marido, armados con fusiles y espadas. El marido oyó que venían y llamó a sus propios parientes para que le ayudaran a defenderse. Las dos familias comenzaron una disputa en la que se quemaron muchas casas y murieron muchas personas. Entonces, el Diablo dijo: - ¿Ves? ¿Qué he hecho yo? Tan sólo moví la estaca. ¿Por qué voy a ser responsable de todas las cosas terribles que se hicieron los unos a los otros? Yo tan sólo aflojé un poquito la estaca. Desde la ciudad de Campana (Buenos Aires), te envío un Abrazo, junto con mi deseo de que Dios te bendiga, y permita que prosperes en todo, derramando sobre ti, muchas bendiciones de Paz, Amor, y mucha Prosperidad.



Claudio Valerio - @ Valerius

