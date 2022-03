» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Semblanzas entre hermanos:

"Con Florentina, en comunidad hacia los hermanos" 27 de Marzo de 2022 - Año II - Edición Nº 177 - 128º Aniversario Creación Parroquia Santa Florentina JUNTO AL PAPA, LOS ARGENTINOS REZARON POR LA PAZ El viernes 25 de marzo, el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Mons. Oscar Ojea, presidió la misa en la basílica Nuestra Señora de Luján, en el marco de la consagración de Ucrania y Rusia al Inmaculado Corazón de María que realizó el Papa Francisco y a la que se unió la Iglesia Universal, rezando especialmente por el don de la paz en estos países y en el mundo entero. Entre los obispos que concelebraron la Eucaristía se encontraban Mons. Pedro Laxague y Mons. Justo Rodriguez Gallego de nuestra diócesis de Zárate - Campana. En la homilía, monseñor Ojea recordó que en la Biblia el relato de la muerte de Abel por su hermano Caín es el origen de la guerra, y aplicó este pasaje bíblico a la vida actual: "vivimos una suerte de espiritualidad de guerra". "Es impresionante la violencia que vamos adquiriendo en el trato social y que se manifiesta en gestos, actitudes, sentimientos y palabras". "La guerra en Ucrania representa también la violencia ideológica que reina en nuestra sociedad ejercida sobre el que no piensa ni siente como nosotros". "Nos detenemos hoy en la figura de María, Madre de Dios y Madre nuestra y unidos al Santo Padre queremos consagrar especialmente al pueblo ucranio y al pueblo ruso a sus entrañas de Madre". "Unidos junto al Papa, presentamos y consagramos a María a los que su corazón quiere más en este presente, a todos los hermanos y hermanas que están llevando el peso tremendo del sufrimiento causado por la injusticia y la barbarie de la guerra". Finalizó su homilía recitando la oración "Perdónanos la guerra, Señor" recientemente presentada por el Papa Francisco.

3er. ENCUENTRO PARROQUIAL SOBRE SINODALIDAD Laicos y el Padre Fernando nos reunimos el pasado 24 de marzo en el Ateneo Parroquial para compartir y conversar sobre la Iglesia Sinodal y como se vive la sinodalidad en nuestra parroquia. Hicimos memoria del camino recorrido desde octubre-2021 cuando se hizo la apertura de la primera fase del Sínodo 2021-2023 hasta la fecha y un resumen de las actividades que se realizarán este año en las Fase II y III rumbo al Sínodo 2023 en Roma. También reconocimos como en diversos momentos de la historia y de la actualidad de nuestra parroquia, hemos caminado juntos… Y en este recorrido, encontramos propuestas para seguir creciendo y fortaleciéndonos como iglesia sinodal, entre las que se destacan: 1. La importancia de recibir a las personas en la puerta de la iglesia y acércanos a los nuevos integrantes de nuestra parroquia de forma de hacerlos sentir parte de la gran familia cristiana. 2. Colocar papeles para que las personas escriban sus intenciones, que colocadas en una caja sean llevadas junto a las ofrendas en la misa. 3. Durante el rosario que se realiza cada sábado en la plaza Eduardo Acosta, recolectar peticiones de las personas que se acerquen para ser presentadas en ofrenda en la misa de ese sábado en la tarde. 4. Reiniciar las misas mensuales con el sacramento de la unción de los enfermos. Los invitamos a seguir participando en sus grupos y en la comunidad en la actividad sinodal para compartir después de pascua el cierre de la fase I en nuestra parroquia.

MISA POR LA PAZ Y DEL NIÑO POR NACER Todos los 25 de marzo, la Iglesia conmemora la Solemnidad de la Anunciación de la Virgen, donde se recuerda que Jesús se hizo presente en el corazón y en el seno de María. Ella lo trae al mundo para redescubrirnos como hijos de Dios y hermanos entre nosotros. Jesús, haciéndose hombre, viene a bendecir toda vida humana, desde el primer instante de su concepción y siguiendo todas las etapas de su desarrollo, por eso también en esa fecha se celebra el "Día del niño por nacer". En esta solemnidad recordamos una guerra silenciosa que se libra en el interior del seno materno donde el más fuerte arrebata la vida del no nacido. Como en toda guerra hay muerte intencional y el factor común es que la vida humana no vale nada. Ahora en nuestro país esta injusticia es legal pero seguiremos trabajando en defensa de la vida y la familia bajo la consigna: "Con ley o sin ley (de aborto), la vida se defiende igual". Este sábado 25 de marzo se celebró la Solemnidad de la Anunciación de la Virgen María y el Día del Niño por nacer en la Catedral Santa Florentina. Durante la celebración, el Padre Fernando Crevatin bendijo a las madres embarazadas presentes y a quienes deseaban tener un hijo y anunció que a medida que vaya mejorando la situación sanitaria se reiniciarán las misas que mensuales se celebraban con esta intención. Pidamos a nuestra Santa Madre la Virgen María que proteja a todos sus hijos, especialmente a los niños, nacidos y por nacer y que interceda ante nuestro Señor, para que se terminen las guerras. Todas las guerras.

ACTIVIDADES PARROQUIALES - El próximo viernes 1º de abril a las 17:30 hs. se realizará el "Viacrucis" en el Paseo Costanero. - El sábado 2 de abril se celebrará en la Catedral Santa Florentina, la misa por los caídos en la guerra de Malvinas al recordarse 40 años de aquel acontecimiento. - Los sábados a las 10 hs. se reza el "Santo Rosario por la paz del mundo y nuestro país" en la Plaza Eduardo Costa frente a catedral.

