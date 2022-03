» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022 de La Auténtica Defensa. El 2021 fue el quinto año más cálido y en 2022 se prevén pocas lluvias hasta la primavera







Argentina acumula once años consecutivos de temperaturas por encima de las medias históricas y cuatro con precipitaciones por debajo del promedio anual de acuerdo al informe 2021 presentado este miércoles por el Servicio Meteorológico Nacional, cuya directora, Celeste Saulo, afirmó en diálogo con Télam que "los datos indican que las lluvias van a continuar por debajo de la media al menos hasta el tercer trimestre". La presentación del informe 2021 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) fue encabezada por el ministro de Defensa, Jorge Taiana, en el Observatorio de Córdoba junto a Celeste Saulo y el ministro de Servicios Públicos de la provincia, Fabián López. Respecto del informe 2021, la titular del SMN señaló que "Argentina registra once años consecutivos con temperaturas por encima de lo normal, lo que evidencia que nuestro país también sufre las consecuencias del calentamiento global; el año pasado fue el quinto más cálido de la historia con máximas cálidas en la Patagonia de más de un grado por encima de las máximas promedio, lo que es muchísimo". "Nuestro país también registra cuatro años consecutivos con precipitaciones por debajo de lo normal, sobre todo en la zona cordillerana donde la merma en las nevadas afectó a las actividades productivas; también en 2021 tuvimos la bajante más importante del río Paraná desde 1944 producto del déficit de lluvias en toda la cuenca del Plata", indicó. La funcionaria mencionó que "el año pasado también hubo eventos puntuales como olas de calor extremadamente largas que afectaron la salud de la población y precipitaciones intensas en las que en zonas como el partido bonaerense de Dolores llovió en un día lo que en promedio llueve en una temporada". "El fenómeno de ´La Niña´ no impacta en todos los lugares de la misma manera, es posible que entrando en el otoño sus manifestaciones no sean tan claras como durante la primavera, pero globalmente sigue siendo lo que conocemos como ´La Niña´; todas nuestras previsiones indican que vamos a seguir con precipitaciones por debajo de lo normal al menos hasta el tercer trimestre.



(Fuente: Télam).

