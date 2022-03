Desde las 15.30 horas, las Auriazules tendrán un duro compromiso en el Carlos Vallejos: el conjunto de La Paternal ganó los dos partidos que disputó. Por la cuarta fecha de la Primera B del Torneo Femenino organizado por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde a Argentino Juniors. El encuentro, correspondiente a la Zona B, se disputará desde las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Para las Portuarias será la oportunidad de conseguir su segundo triunfo en fila después de la victoria 4-2 del pasado fin de semana ante Deportivo Merlo como visitante. Sin embargo, se encontrarán ante uno de los rivales más duros de la Zona B: el conjunto de La Paternal ganó los dos cotejos que disputó y se encuentra en la tercera posición, solo por detrás de Sarmiento de Junín y Argentino de Rosario, otros dos equipos con los que ya se han enfrentado las Auriazules. Sí: el sorteo del fixture puso a las dirigidas por Néstor Daniel Gómez ante los rivales más complicados en el inicio del campeonato. Igualmente, hasta el momento, han dado la talla: cayeron ajustadamente por 3-2 en Rosario, empataron 0-0 con Sarmiento y vencieron al rival más accesible de este arranque (Deportivo Merlo). Por su parte, en sus primeras dos presentaciones, Argentinos venció 3-2 a Camioneros y 4-1 a San Miguel. Esta cuarta fecha de la Zona B comenzó ayer con tres partidos: Liniers 1-5 Deportivo Merlo, Luján 0-5 Sarmiento y San Miguel 1-0 Camioneros. Y se cerrará el miércoles con Deportivo Morón vs Argentino de Rosario. Con estos resultados, las posiciones se encuentran de la siguiente manera: 1) Sarmiento, 10 puntos; 2) Argentino (R), 9 puntos; 3) Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors y San Miguel, 6 puntos; 6) Puerto Nuevo y Deportivo Merlo, 4 puntos; 8) Deportivo Morón, 3 puntos; 9) Camioneros, 1 punto; 10) Luján y Liniers, sin puntos. En tanto, en el arranque de la cuarta fecha de la Zona A, Belgrano de Córdoba goleó 9-0 a Almirante Brown y sigue con su demoledor andar: ganó sus cuatro juegos, convirtió 34 tantos y no recibió goles. Además, también ayer, All Boys venció 2-0 a Lima, llegó a los 7 puntos y quedó en segundo lugar. Hoy jugarán Deportivo Armenio vs Banfield y Atlanta vs Vélez Sarsfield. La programación se cierra el miércoles con Atlas vs Claypole.

LAS AURIAZULES VENCIERON 4-2 A DEPORTIVO MERLO EL PASADO FIN DE SEMANA. PRIMERA C: COMENZÓ LA SÉPTIMA FECHA Ayer comenzó una nueva jornada del Torneo Apertura: Lamadrid consiguió su primera victoria en el certamen al superar 2-1 como local a San Martín de Burzaco. Así, el Carcelero llegó a 5 puntos e igualó la línea de Puerto Nuevo, que recién se presentará el martes, dado el compromiso de Copa Argentina que disputó el viernes en Córdoba ante Estudiantes de La Plata. Hoy, en tanto, se disputarán siete encuentros correspondientes a esta séptima fecha: Berazategui vs El Porvenir, Argentino de Merlo vs Leandro N. Alem, Laferrere vs Central Córdoba de Rosario, Luján vs Deportivo Español, Victoriano Arenas vs Midland, Claypole vs Liniers y Atlas vs Excursionistas. El martes se cierra la programación con Puerto Nuevo vs Sportivo Italiano desde las 15.30 horas.