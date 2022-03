E-Mail: rincontuerca@ubbi.com TURISMO CARRETERA: La categoria está desarrollando este fin de semana una nueva fecha del campeonato en el autódromo de Concepción del Uruguay donde televisa desde las 11 hs la TV Publica. PROBAR: Finalmente se decidió no ir a la carrera de la categoria TC 1600 y en el equipo dejan pasar la segunda fecha para llegar a la de Baradero donde Adriano Zarantonello quiere primero probar con el Fiat Uno. FECHA: A propósito del autódromo de Baradero la llegada de las categorias que fiscaliza Fedenor visitarán el mismo el venidero 10 de abril donde realizarán otra fecha del presente campeonato. CONSENSUAR: La intención de los dirigentes del autódromo de Baradero es hacer varias carreras con las categorias de Fedenor algo que estan consensuando con los dirigentes de las categorias que esperan sumar otros escenarios como Arrecifes y Colon. FORMULA UNO: La categoria más importante del mundo encara este fin de semana la segunda competencia del año con el Gran Premio de Arabia Saudita. Televisa en directo la cadena Espn. TERMINAR: Muy poco resta para que Gustavo Monin termine la Cupecita del cuati Verón que llevó mucho tiempo para terminar, la misma llevará colores amarillo y verde. HERMANOS: La categoria IAME viene de correr con sus karting en el kartódromo argentino donde participaron los hermanos Panetta que a Santino lo encontró segundo en la final de la Clase Juniors mientras que su hermano Bautista se quedó con la victoria en la Clase Cadete. LUGAR: El Tope Race viene de correr en el autódromo de Rio Cuarto en la provincia de Córdoba donde el piloto local Sebastian Abella en la carrera del Sprint el día sabado llegó décimo quinto y en la final del domingo quedó en el lugar vigésimo. TC BONAERENSE: La categoria está dándole curso al comienzo de su campeonato en este fin de semana para todas sus clases en el autódromo de Roque Perez. INCURSIONAR: Nestor Benitez confirmó que estará en esta carrera donde el representante de Zárate a bordo de su Chevrolet se sumará a los chasis de la Clase Ligth donde incursionará en algunas carreras. IDEA: Continuando con Benitez la idea es participar algunas carreras en la categoria del roqueperense donde ya corrió con buenos resultados y no definió cuando se concretará esta posibilidad. LISTO: Cuentan que el auto para correr en la categoria Clase B del TC Regional está guardado en el taller listo para correr pero su dueño aun no tomó decisión alguna ni vender ni alquilar y tampoco lo correrá el mismo dueño. Por ahora sigue participando. ARRANCAR: Los dirigentes que tienen los destinos de la categoria Turismo Zonal Pista confirmaron que el 10 de abril arrancaran su campeonato para sus dos clases en el autódromo porteño. DECIMO: Viene de correr en la provincia de Córdoba en una nueva fecha de motocross y en su especialidad Julian Garrido con algunos problemas igual alcanzó el décimo lugar lo que marcó que el joven siguiera en un buen momento. ACTITUD: Continuando con la dinastia Garrido el joven Marcos decidió a partir de este año bajarse de la alta competencia en el motocross y parece que la mayor decisión de esta actitud el muchacho encontró a la mujer de su vida. Que lindo que la gente se quiera! DEFINIR: Esto marcó que en un principio la moto quedó guardada y es probable de seguir en esta postura quizás la misma puede llegar a venderse, tema para Juan el papá que está definiendo el futuro de dicha moto. Todo un tema.. ADELANTAR: El triunfo de Francisco Iglesias en las picadas en San Pedro dejaron muy contento al representante de Zárate que adelantó que seguirá todo el campeonato de dia homenaje a Carlos Pairetti. CUARTO: En la ciudad de 25 de Mayo se llevó adelante la primera fecha del campeonato de Enduro Baires que contó con el representante local German Henze que en su Clase terminó en el puesto cuarto y quedó conforme con el rendimiento de su moto. CONTAR: En reciente nota televisiva Constanza Toledo contó en el extenso reportaje de este presente y habló no solo de automovilismo sino además de su vida personal y de su familia y llevar Toledo como apellido. Mirá vos!! CONOCIMIENTO: Siguiendo con los Toledo dias atras fue el cumpleaños de Maxi que lo festejó con su familia y el chasis para correr lo ubicó en la entrada de su casa para el asombro de la familia que no tenía el conocimiento del auto que utilizará nuestro personaje. VICTORIA: Tras su paso por el autódromo capitalino por parte de la categoria Alma en la Clase TC 1100 la victoria recayó en el piloto local Gaston Fernandez con la motorización de Willy Sanchez. DEFINIR II: Aún no puede definir en que carrera se podrá volver a correr en la Clase Tres de la categoria Alma el piloto campanense Pablo Savastano que no tuvo el tiempo ni el presupuesto de armar el mismo auto con el cual cerró el año pasado. TERCERO: Ese fue el lugar que obtuvo Victor Hugo Gonzalez en la final del TC 1100 de Alma en el autódromo de Juan y Oscar Galvez sumando puntos para el campeonato con la motorización de Enrique Bustos, el chasis a cargo de el propio Topo. REGRESO: Tras su regreso de sus vacaciones se comenzó de nuevo en el proyecto para arrancar en la Formula Metropolitana por parte de Juan Zucconi que encaminó esta interesante posibilidad de sumarse a una categoria muy competitivo. TC PISTA: La categoria llega a tierras entrerrianas este fin de semana visitando el autódromo de Concepción del Uruguay con otro parque interesante de máquinas. Televisa al país desde las 11 hs la TV Publica. PAREJA: La decisión se tomó en forma conjunta entre Ludmila y Leonel donde ella es piloto y el trabaja en el armado del motor y allí se conformó un binomio para correr en la Clase TC 1600 de Alma y Rodriguez y Vela conformaron una pareja a partir de ahora con el Nº 35 y ya arrancan en la que viene en La Plata. Que lindo que la gente se quiera formando una pareja... VOLVER: Si bien no estaba agendando Don Diego Lacognata volvió a la alta competencia en el motocross en la carrera de Córdoba días atras donde en la Clase Master con un quinto puesto lo que además concretar dicha competencia el hombre demostró que no se olvidó de nada y parece que puede llegar a incursionar en otra posibilidad como esta. Que tal! COMPUESTOS: Los encargados de la categoría Formula Nueva Generación confirmaron que el comienzo de su presente campeonato se producirá el venidero fin de semana en el autódromo porteño con un calendario compuesto de ocho fechas con dos finales en cada dos presentaciones. "TINCHO": Dentro de este contexto de la Formula Nueva Generación seguirá otra temporada el joven zarateño "Tincho" Molina que en principio habia una idea de cambiar de categoria pero el tema económico lo privó de esta posibilidad. REJA: No muchos saben que Leandro Cracco hace un tiempo que está abocado a terminar de cerrar su balcón en el edificio y recien por estos días concretó el mismo donde realizó una comida con amigos para inaugurar una reja muy particular que lo emocionaron al flaco. ¿? PENSAR: Las cuestiones económicas no permitieron que la representante de Zárate participara en la categoria Tope Race Juniors y ahora Julieta Gelvez ya piensa en la próxima competencia. PRESENCIA: En esta carrera se confirmó la presencia de Silvestre Gallo que con su Fiat 128 con la atención de su auto por parte de Diego Fangio en la monomarca 128 donde se provocaron varios trabajos en el auto. Irá Natalia? ARMAR: También dejó en claro Gaston Gasperini que será parte de esta competencia en Arrecifes con el Fitito que arman con Mariano su hermano para concretar la segunda carrera del campeonato. ROMPER: Valentino Lacognata también se presentó en la carrera de Motocross en Cordoba y en su clase terminó en el puesto vigésimo tras romper su moto en un accidente en la primera parte de la competencia y la segunda manga utilizó la moto de su padre. TC REGIONAL: Finalmente comienza el campeonato para la categoria este fin de semana en el autódromo de La Plata para sus tres clases GTA, GTB y chasis donde arrancan desde las 9.30 hs. ESTAR: El piloto campanense Gaston Fernandez estará presente en la Clase de los chasis con su Chevrolet con la motorización de Licalze. CAJA: Viene de correr en la Clase Tres de Alma con el Corsa y no tuvo su mejor fin de semana con problemas de caja lo que lo ubicó en el vigésimo séptimo puesto en la final con la motorización de carranza y el chasis a cargo de Mariano Novoa. RALLY 4X4: En la ciudad de Necochea desde el viernes comenzó la primera fecha del campeonato donde Enzo Valle de Campana y Juan Santillan de Zárate con sus camionetas Suzuki Vitare armaron un equipo para esta competencia de 350 km en caminos muy especiales entre arnea, tierra y montañas. QUEDAR: Vienen de correr en el Turismo Nacional en el autódromo de Paraná donde en la clase dos el campanense Pablo Villaberde en la final quedó en el puesto vigésimo segundo. SUFRIR: La primera del año para la categoria GT900 se presentó en el autódromo de Bradsen y allí participó el zarateño con su Fiat 600 donde en la Clase A terminó en el puesto vigésimo tras sufrir un problema en los frenos. ACLARAR: Si bien se lo pudo ver en algunas corriendo en la categoria Rotax al ex piloto del TC 2000 Federico Panetta el mismo piloto aclaró que solo es una posibilidad de poder girar para divertirse pero no está enfocado a correr ningún campeonato. CONCRETO: No esta claro que tomo como decision el Tano Zarantonello en su retorno a la alta competencia porque no se sabe si le apunta al karting o esperará poder terminar su Fiat Uno para ir a la Clase TC 1600, lo concreto que aún pareciera que nada está claro para el gringo.