» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del domingo, 27/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Fútbol

27 de Marzo de 2022







SUFRIÓ, PERO PASÓ Independiente avanzó anoche a la segunda ronda de la Copa Argentina Axion energy, pero lo hizo con mucho sufrimiento: después de comenzar perdiendo, terminó 1-1 con Central Norte de Salta y necesitó de los penales (4-3) para evitar un duro golpe y avanzar de fase. Ahora, el Rojo aguarda por el vencedor del cruce entre Atlético Tucumán y Brown de Adrogué. Hoy continúa la Copa Argentina Axion energy con la presentación del otro grande de Avellaneda: desde las 21.10 horas, Racing Club se mide frente a Gimnasia y Tiro de Salta.



GOL DE GERMÁN ÁGUILA Ayer, por la séptima fecha del Torneo Apertura de la Primera B Metropolitana, UAI Urquiza le ganó 3-2 como local a Dock Sud, que comenzó ganando el partido con un cabezazo del campanense Germán Águila. Sin embargo, el Furgón (que tuvo a Santiago Prim en el ST) logró dar vuelta el partido. El campeonato es liderado por Ituzaingó, que derrotó 1-0 como visitante en el clásico a Deportivo Merlo y quedó como único puntero (con 16 puntos), producto del empate 1-1 entre Comunicaciones (14) y Acassuso. Los demás resultados fueron: Argentino de Quilmes 0-1 Cañuelas, Colegiales 2-0 Los Andes, Talleres (RE) 2-0 a Fénix (Juan Mercier jugó 80 minutos en el Cuervo), Defensores Unidos 2-1 San Miguel (Benjamín Bahiano García fue titular en el CADU) y Villa San Carlos 0-0 Deportivo Armenio. COPA LIBERTADORES El viernes se realizó el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores de América 2022 y quedaron definidos los rivales de los equipos argentinos. Vélez Sarsfield y Estudiantes de La Plata comparten el Grupo C junto a Nacional de Uruguay y Bragantino de Brasil. En el Grupo E, Boca Juniors competirá con Corinthians, Deportivo Cali y Always Ready de Bolivia. Mientras en el Grupo F, River Plate lo hará con Colo Colo, Alianza Lima y Fortaleza. En el Grupo G, Colón se medirá con Peñarol de Uruguay, Cerro Porteño y Olimpia de Paraguay. Y en el Grupo H, Talleres tendrá como rivales a Flamengo, Universidad Católica de Chile y Sporting Cristal. COPA SUDAMERICANA Otros seis equipos argentinos participarán de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2022. Lanús integra el Grupo A junto a Wanderers de Uruguay, Metropolitanos de Venezuela y Barcelona de Ecuador. Por su parte, Racing Club jugarán en el Grupo B con Melgar de Perú, River Plate de Uruguay y Cuiaba de Brasil. En tanto, Banfield se medirá en el Grupo C con Santos de Brasil, Unión La Calera de Chile y Universidad Católica de Ecuador. En el Grupo F, Defensa y Justicia chocará con Liga de Quito, Goianiense de Brasil y Antofagasta de Chile. En el Grupo G, Independiente de Avellaneda se enfrentará con La Guaira de Venezuela, Ceara de Brasil y General Caballero de Paraguay. Y, finalmente, Unión de Santa Fe integra el Grupo H junto a Junior de Barranquilla, Oriente Petrolero de Bolivia y Fluminense de Brasil.

