» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. PJ Campana:

Ortega asumirá con la promesa de "devolver al peronismo a la senda de la victoria"







Aunque no se realizó acto eleccionario en nuestra ciudad por haber lista única, militantes, vecinos y dirigentes se reunieron en la que será la flamante sede partidaria de Bv Sarmiento y Rawson. El referente del Frente de Todos destacó la diversidad de la nueva Comisión Directiva y llamó a militar para fortalecer "la participación popular" en el proyecto. Comenzó una nueva era en el peronismo campanense: este domingo quedó oficializada la lista que asumirá la dirigencia del Partido Justicialista de Campana y solo falta que la Junta Electoral proclame como presidente del PJ Campana al dirigente Carlos "Toro" Ortega, quien asumirá con la promesa de "devolver a la senda de la victoria" al espacio político que condujo por 20 años consecutivos los destinos de la ciudad. Ortega, cuya lista no encontró oposición en las elecciones internas, se dio el lujo en su primer día de mandato además de presentar lo que será la flamante sede partidaria del PJ: un chalet reciclado ubicado en la esquina del Bv Sarmiento y Rawson. Allí se concentraron referentes, integrantes de la futura nueva Comisión Directiva, militantes y vecinos para celebrar la conducción de Ortega y también el hecho de volver a tener una casa propia donde encontrarse, debatir y organizar un proyecto superador para Campana. "Fue un día cargado de emociones", reconoció el presidente del PJ Campana, que se comprometió a trabajar "para devolver a la senda de la victoria al peronismo, esa que nos es esquiva desde hace más de 10 años". El también líder gremial reconoció el apoyo de los demás integrantes de la Comisión Directiva del PJ, a quienes ponderó por elaborar juntos "un proyecto innovador para una ciudad inclusiva". "El Partido Justicialista de Campana vuelve a tener un espacio propio. Muy pronto inauguraremos de manera oficial el local para que concurran las y los vecinos que quieran aportar ideas y trabajar para una Campana para todas y todos", manifestó Ortega. Y añadió: "Aquí llevaremos a cabo los debates y se presentarán los proyectos para una ciudad proyectada al futuro. Queremos que el peronismo vuelva a gobernar Campana. Tenemos la experiencia que enriquecemos con nuevos aportes". "Estamos convencidos que la participación popular puede transformar esta ciudad y garantizar un Municipio atento a las necesidades y al servicio de su gente", afirmó Ortega, rodeado de decenas de peronistas ilusionados con este nuevo comienzo. Por su parte, la diputada provincial Soledad Alonso se mostró convencida de "que con la conducción de Ortega miles de vecinos y vecinas se van a sumar a este espacio de construcción, propuestas y un proyecto superador". "Carlos tiene la característica de liderar a partir del consenso, de mancomunar distintas voluntades y dar mucha autonomía para ejercer la militancia. Esto no es muy frecuente y creo que es lo que el peronismo de Campana estaba necesitando. Esta juventud que se ve acá hoy, celebrando la etapa del PJ que inicia, es ejemplo de esta transformación", aseguró la legisladora provincial.

El referente del FDT destacó la diversidad de la nueva Comisión Directiva y llamó a militar para fortalecer "la participación popular" en el proyecto.





"Estamos convencidos que la participación popular puede transformar esta ciudad y garantizar un Municipio atento a las necesidades y al servicio de su gente", afirmó Ortega





La diputada Soledad Alonso se mostró convencida de "que con la conducción de Ortega miles de vecinos y vecinas se van a sumar a este espacio de construcción y propuestas".





"El Partido Justicialista de Campana vuelve a tener un espacio propio", manifestó Ortega sobre la sede de Bv Sarmiento y Rawson. Y adelantó que "muy pronto" será inaugurada de manera oficial.



P U B L I C I D A D