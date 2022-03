DIARIO ZONAL DE LA MAÑANA

Villa Dálmine se despertó en la Isla Maciel; goleó a San Telmo y logró su primer triunfo













Se impuso 4-0 con una brillante actuación de Lautaro Díaz, quien marcó tres tantos después que Braian Camisassa abriera el marcador en el amanecer del juego. Así, en su segunda presentación con Carlos Pereyra como DT, el Violeta consiguió su primera victoria de la temporada y, también, salir de la zona roja. El próximo sábado recibe a Gimnasia de Mendoza. Por múltiples motivos, a Villa Dálmine le urgía una victoria. La necesitaba para quebrar una racha de 12 partidos sin éxitos y para salir de la zona roja en la que se encontraba en el arranque de este Campeonato 2022 de la Primera Nacional. Pero, por sobre todas las cosas, la necesitaba para tomar confianza, cosechar certezas y poder empezar a consolidar un crecimiento como equipo. Y un poco de todo eso consiguió el domingo en la Isla Maciel, donde goleó 4-0 como visitante a San Telmo con una brillante actuación de Lautaro Díaz, quien marcó tres tantos después que Braian Camisassa abriera el marcador en el amanecer del juego. Sí: todo le salió redondo al Violeta en esta octava fecha. A los 5 minutos ya se había adelantado 1-0 y dejaba atrás una seguidilla de tres partidos sin poder convertir. Después llegó el show de Díaz, el gran beneficiado del cambio de esquema que propuso Carlos Pereyra: ante la baja de Francisco Nouet (cuadro gripal), "Jetín" dejó atrás el sistema con extremos que retroceden mucho para acoplarse al bloque defensivo y le permitió a Lautaro pararse como segunda punta junto a Juan Pablo Zárate. Entonces, el exjugador de Estudiantes (BA) hizo valer su velocidad de mitad de cancha hacia adelante y tuvo una efectividad total: no solo marcó un triplete, sino que, además, le anularon un gol por un offside que no pareció. Otra individualidad que se vio favorecida por el 4-3-1-2 fue Ezequiel D´Angelo, quien jugó más suelto y, por ejemplo, lanzó el centro que Camisassa desvió al gol en el inicio del encuentro. Incluso todo el esfuerzo y el aporte que viene realizando Juan Pablo Zárate, quien sigue sin poder convertir, tuvo mejores resultados con este sistema. Por detrás de ellos tres, Pereyra plantó un mediocampo con Laureano Tello, Nicolás Bertochi y Braian Camisassa (dejó la zaga central, donde ingresó Gabriel Pusula). El despliegue de estos tres volantes fue el sostén del buen rendimiento colectivo que alcanzó el equipo de nuestra ciudad, que se sintió más cómodo con el esquema elegido el domingo por el cordobés. Un cambio que ya se imponía durante la gestión de Marcelo Franchini. A su vez, el Violeta contó con la complicidad de un San Telmo que fue muy tibio en sus avances y entregó ventajas en defensa. Y que falló un par de oportunidades muy claras que tuvo para convertir. Por eso, además, Germán Montoya volvió a terminar con la valla invicta y el ciclo de "Jetín" todavía no suma goles en contra. Sí: todo salió redondo en la Isla Maciel. Ahora, con la tranquilidad y la confianza que brinda un triunfo de estas características, el desafío será consolidar las mejoras que han asomado desde que Pereyra tomó al plantel para el sábado, frente a Gimnasia de Mendoza, cortar una racha de seis meses sin victorias en Mitre y Puccini. EL PARTIDO Un solo cambio presentó Villa Dálmine: Pusula ingresó por Nouet. Pero con esa única variante, Pereyra cambió mucho en el equipo: Camisassa pasó a la mitad de cancha y se paró a la izquierda de Bertochi, mientras Tello lo hizo a la derecha. Los tres jugaron cerrados, mientras D´Angelo lo hizo libre, por delante de ellos; y Lautaro Díaz se movió segunda punta, partiendo desde la derecha, pero buscando siempre los espacios que generaba Zárate cuando salía a pivotear. En el arranque, mientras el Violeta se acomodaba a ese 4-3-1-2, San Telmo se mostró incisivo por la izquierda con Nagüel y Marcich, pero los centros no incomodaron a Montoya. Todo lo contrario ocurrió en la otra área: en el primer avance del elenco campanense, D´Angelo lanzó desde la derecha y Camisassa sorprendió con su aparición en el punto de penal para desviar el balón al fondo de la red cuando apenas iban 5 minutos de juego. Así, rápidamente, el equipo de nuestra ciudad cortaba una racha de tres partidos sin convertir y se daba un baño de confianza más que necesario para afrontar el encuentro. Y desde esa tranquilidad fue administrando el juego, sin la urgencia de generar ofensivamente y haciendo hincapié en controlar los movimientos del Candombero. En ese sentido, los mayores inconvenientes los tuvo para tomar a Luna, el jugador más participativo y de mayor técnica del local. Pero el zurdo, que se volcaba sobre la zona de Camisassa y Martínez, no encontró socios y lo de Telmo fue muy tibio durante todo el primer tiempo. Incluso, en la mejor acción del propio Luna nació el segundo tanto de Villa Dálmine. Lautaro Díaz ya había demostrado que con sus diagonales y su velocidad podía aprovechar que los centrales rivales jugaban en línea y ofrecían ventajas. Incluso, tras una gran habilitación pinchada de D´Angelo había logrado quedar mano a mano con Sultani y convertir, pero la acción fue invalidada por el discutible offside que señaló la asistente María Rocco. En cambio, a los 35 minutos, después de aquella arremetida de Luna que terminó con un pase atrás que no encontró compañeros en el área no hubo lugar para la polémica: el largo rechazo de Albano lo vio a Díaz picar desde atrás de la mitad de la cancha y ganarle en velocidad al lento cierre de Hertel que le permitió a Lautaro llegar nuevamente hasta Sultani y definir por abajo, de zurda, ante el achique del arquero. El 2-0 era exagerado, pero se justificaba en la efectividad del Violeta y, sobre todo, en la capacidad del equipo de "Jetín" para entender lo que tenía que hacer para controlar y lastimar a su rival. Así, sin brillar, pero con orden y contundencia, cerró un primer tiempo más que positivo. Para el complemento, Clazón realizó tres modificaciones y varió el sistema, dejando una última línea de tres defensores. Y San Telmo mejoró rápidamente: tuvo mejor circulación del balón con el ingreso de Ramiro López y llegó peligrosamente dos veces en apenas 5 minutos. En la primera, Martínez despejó en extremo de cabeza y en la segunda, Montoya salvó milagrosamente ante un cabezazo de Martínez, que estaba en offside Pereyra ajustó marcas y armó un 4-4-2 con Tello sobre la derecha y D´Angelo sobre la izquierda. Y cuando su equipo logró cruzar la mitad de cancha se dio cuenta que tenía muchas facilidades para ampliar el marcador. Incluso, antes de los 10 minutos, logró generar tres situaciones muy claras y Sultani evitó dos veces el gol de Zárate: primero con un manotazo para desviar la asistencia de Díaz para que el 9 la empuje y después, con una brillante atajada ante un gran cabezazo del Tanque. La falta de suerte del centrodelantero contrastó con la notable tarde de Lautaro, quien se encargó de sellar la historia en ocho minutos. A los 12 invirtieron roles: Zárate soltó una gran asistencia y Díaz liquidó con un potente zurdazo. Y a los 20, después de un rechazo defectuoso de Sultani, el 7 capturó el balón y pasó en velocidad entre varios hombres de San Telmo para luego definir cruzado. De allí en adelante, con la chapa 4-0, el partido ya no fue tal. Villa Dálmine siguió teniendo ventajas cada vez que cruzó la mitad de cancha, mientras el Candombero confirmó una tarde para el olvido desperdiciando algunas situaciones muy claras (a los 26, Graneros hizo revolcar a Montoya, pero después elevó su definición; y a los 40, Zurita le erró al arco desde el borde del área chica). Por eso, este arranque de Pereyra como DT no solo le dio la primera victoria al equipo, sino que además cuenta con la valla invicta en dos presentaciones. Un dato sumamente importante, teniendo en cuenta que "Jetín" debió enmendar la defensa ante las bajas de Mazur, Alberione y Moreyra y que, en las primeras seis fechas, el Violeta había recibido 12 goles. Ahora, el entrenador contará con toda una semana de trabajo junto a los jugadores para preparar el duelo ante Gimnasia de Mendoza. Seguir por la senda del crecimiento será el desafío. Pero lo afrontará con la tranquilidad de tener ya su primer triunfo en el bolsillo.

LAUTARO DÍAZ FUE LA GRAN FIGURA DE LA TARDE: CONVIRTIÓ TRES DE LOS CUATRO GOLES DEL VIOLETA.



SÍNTESIS DEL PARTIDO SAN TELMO (0): Tomás Sultani; Joel Fernández, Nicolás Romat, Leandro Hertel, Sasha Marcich; Alexander Zurita, Damián Toledo, Santiago Nagüel; Ramiro Luna, Jonatan Cañete; y Horacio Martínez. DT: Axel Clazón. SUPLENTES: Luis Ardente, Juan Tomicich, Cristian Medina, Ramiro López, Agustín Graneros, Lionel Laborda y Rodrigo González. VILLA DÁLMINE (4): Germán Montoya; Valentín Albano, Facundo Gómez, Gabriel Pusula, Diego Martínez; Laureano Tello, Nicolás Bertochi, Braian Camisassa; Ezequiel D´Angelo; Lautaro Díaz y Juan Pablo Zárate. DT: Carlos Pereyra. SUPLENTES: Alan Sosa, Rafael Sangiovani, Emiliano Agüero, Franco Costantino, Joaquín Rikemberg, Nicolás González y Federico Haberkorn. GOLES: PT 5m Braian Camisassa (VD) y 35m Lautaro Díaz (VD). ST 12m y 20m Lautaro Díaz (VD). CAMBIOS: ST Tomicich x Fernández (ST), López x Marcich (ST) y Medina x Toledo (ST); 14m Haberkorn x Zárate (VD); 20m González x Martínez (ST) y Graneros x Nagüel (ST); 22m Agüero x D´Angelo (VD); 17m González x Díaz (VD), Costantino x Bertochi (VD) y Rikemberg x Martínez (VD). AMONESTADOS: Martínez, Bertochi y Gómez (VD); Medina (ST). CANCHA: San Telmo. ÁRBITRO: César Ceballo.

BRAIAN CAMISASSA JUGÓ COMO VOLANTE Y ANOTÓ SU PRIMER GOL EN EL VIOLETA.





PEREYRA MODIFICÓ EL ESQUEMA, PLANTÓ UN 4-3-1-2 Y D´ANGELO JUGÓ MÁS SUELTO Y CON MÁS COMPAÑÍA.





AUNQUE SIGUE SIN PODER CONVERTIR, ZÁRATE REDONDEÓ UN BUEN PARTIDO.



LAUTARO DÍAZ, EL PRIMER TRIPLETE NACIONAL Con sus tres goles ante San Telmo, Lautaro Díaz hizo historia en Villa Dálmine: nunca antes un jugador Violeta había anotado un triplete en el Nacional. Además, se convirtió en el 33er futbolista del equipo de nuestra ciudad que suma un "hat-trick" en torneos de la AFA. Además, su enorme faena en la Isla Maciel cortó una racha de más de 13 años: el último jugador de Villa Dálmine en marcar por triplicado había sido Cristian Jeandet, el 7 de septiembre de 2008, en la victoria 4-2 como local sobre Luján. Mientras que el último en haberlo hecho como visitante fue Mariano Gorosito, en la goleada 4-0 a Sacachispas del 18 de noviembre de 2006. Sin embargo, no fue el primer Violeta en marcar un triplete frente a San Telmo como visitante: el 23 de octubre de 1982, Francisco Ramón Portillo convirtió los tres tantos del equipo campanense en la victoria 3-2 sobre el Candombero. "Fue un partido soñado, no solo en lo personal, sino especialmente en lo grupal. Veníamos buscando estos tres puntos y por suerte se nos dio", señaló Díaz luego del encuentro, en diálogo con FM Radio City. Al momento de elegir un gol, el atacante dudó, porque "todos tuvieron algo lindo y fueron importantes para el equipo", pero se quedó con el segundo de su cuenta personal: "Me gustó, porque fue de zurda, con un remate cuando la pelota me quedó picando, tras un gran pase de Zárate". Ahora, Lautaro alcanzó los cinco goles en el campeonato (ya le había marcado dos a Estudiantes de Buenos Aires): "Espero que no sean los únicos", manifestó quien actualmente es uno de los máximos artilleros de la Primera Nacional junto a Christian Chávez (Almirante Brown) y Nicolás Servetto (Almagro).

COMO LO MARCA LA TRADICIÓN, EL DELANTERO SE LLEVÓ LA PELOTA DEL "HAT-TRICK" A SU CASA.



QUEDÓ EN LA 28ª POSICIÓN Con su victoria, el Violeta salió de la zona roja. En tanto, Belgrano volvió a ganar y quedó como único líder. Luego de su triunfo ante San Telmo y una vez que anoche culminó la octava fecha del campeonato, Villa Dálmine quedó en el 28º puesto con 7 unidades. Así salió de la zona roja en la que quedaron los dos equipos santiagueños: Mitre, con 3 puntos; y Güemes, con 4. En la otra punta de la tabla, Belgrano se escapó como único líder tras vencer 1-0 como visitante a Gimnasia de Mendoza, próximo rival del Violeta, y aprovechando que Guillermo Brown perdió 1-0 como local ante Estudiantes de Río Cuarto. Así, en la segunda posición quedó Brown de Adrogué, que ayer superó 3-0 a Almagro como local. Los demás resultados de esta fecha fueron: Sacachispas 1-1 Mitre, Chacarita 5-0 Alvarado, All Boys 1-1 Deportivo Riestra, San Martín (SJ) 3-0 Gimnasia (J), Chaco For Ever 0-0 Almirante Brown, Tristán Suárez 2-2 Quilmes, Atlanta 3-1 Flandria, Estudiantes (BA) 0-0 Temperley, Defensores de Belgrano 1-1 Nueva Chicago, Instituto 3-2 Ferro Carril Oeste, Agropecuario 2-1 Independiente Rivadavia, Santamarina 1-2 Deportivo Morón y Atlético de Rafaela 1-1 Deportivo Madryn (el gol del Aurinegro lo hizo el campanense Federico Recalde, quien cumplió con la ley del ex gracias a un gran remate desde afuera del área).

