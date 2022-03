» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

Después de su gran actuación frente a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina, el Portuario vuelve al Torneo Apertura y a su objetivo de engrosar su cosecha de puntos para seguir consolidándose en la divisional. El partido inicia a las 15.30 horas. En el cierre de la séptima fecha del Torneo Apertura de la Primera C, Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Sportivo Italiano en lo que será el primer enfrentamiento oficial entre ambas instituciones. El encuentro será dirigido por Guido Mascheroni y comenzará a las 15.30 horas en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. Para el Portuario será el regreso a su realidad en la divisional en la que busca afirmarse después de lo que fue su enorme actuación frente a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina (tras ir ganando, cayó 2-1 recién en tiempo adicionado). En ese sentido, lo más importante pasará por la recuperación de los jugadores, dado el gran desgaste realizado durante ese encuentro y el posterior viaje desde Córdoba a Campana en la tarde-noche del viernes. Por ello, el DT Franco Toloza y su cuerpo técnico solo dispusieron de tres días para llevar adelante las tareas de recuperación y preparación del partido de esta tarde. En cuanto a la formación, el entrenador podría continuar con el 5-4-1 que utilizó ante el Pincha o retornar al 4-4-2 que le permitió a Puerto Nuevo lograr su primera victoria de la temporada (2-1 ante El Porvenir en su última presentación como local) y también traerse un punto importante de su visita a Leandro N. Alem. Y entre los nombres también asoman algunas dudas, porque, ante la sobrecarga de partidos que se dio en estos días para el Portuario (el próximo sábado debe viajar a Rosario) y el amplio plantel a disposición, el entrenador evaluó variantes para mitigar esfuerzos y aprovechar el buen nivel que observa en jugadores que no están teniendo tanto rodaje. De hecho, Lautaro Sequeira y Maximiliano Carnelutto recibieron su primera citación de la temporada para este encuentro ante el Azzurro. Entonces, el equipo de nuestra ciudad saldría hoy a la cancha con Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Gian Croci; Lautaro Sequeira o Santiago Tallarico, Kevin Redondo, Enzo Ritacco, Rodrigo Martínez; Alexander Meza y Gastón Cueto. La nómina de 20 convocados se completa con Tabaré Benítez, Yamil Durán, Luis Rodríguez, Carnelutto, Julio Serrano, Bautista Pereira, Maximiliano Maciel y Leandro Fleita. Del otro lado, el Auriazul se encontrará con uno de los conjuntos que mejor se reforzó para esta temporada de la Primera C y que cuenta con hombres de mucha experiencia en el Ascenso, como los arqueros Bruno Centeno y Carlos Kletnicki, los defensores Nicolás Pizarro y Hernán Ruquet; los mediocampistas Marcelo Scatolaro, Juan Manuel Sosa y Nahuel Pansardi; y el delantero Alejandro Noriega. Sin embargo, los dirigidos por Rodolfo "Fito" Della Picca (otro de larguísimo currículm en el Ascenso) todavía no terminaron de engranar y suman 9 puntos hasta el momento, producto de dos victorias, tres empates y una derrota. Y en sus dos últimas presentaciones no logró convertir: empates 0-0 con Luján y Laferrere. Por eso, el Tano llegará a Campana en busca de un triunfo que lo vuelva a acercar a las posiciones de privilegio: hoy se encuentra en el 8º lugar. Por su parte, Puerto Nuevo también se ilusiona con una victoria, pero, en su caso, para despegarse de la zona baja de las posiciones: en caso de ganar llegará a los 8 puntos y pasará a compartir la 11ª posición. No le será fácil: tendrá enfrente un duro rival. Pero el viernes ante Estudiantes (LP) ya demostró que, con compromiso y actitud, le puede pelear de igual a igual a cualquier rival.

EL PORTUARIO VUELVE A JUGAR POR LA PRIMERA C LUEGO DE SU GRAN ACTUACIÓN EN COPA ARGENTINA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN). BERAZATEGUI NO AFLOJA Después de empatar en Burzaco y ceder puntos por primera vez en este Torneo Apertura, Berazategui retornó a la senda de la victoria: le ganó 1-0 a El Porvenir como local y se mantiene como único líder, a pesar que ya quedó libre. Midland, que le ganó 3-2 como visitante a Victoriano Arenas, y Laferrere, que igualó 1-1 con Central Córdoba de Rosario, son los escoltas, a tres puntos de distancia. Los demás resultados de la séptima fecha fueron: Lamadrid 2-1 San Martín (B), Argentino de Merlo 0-1 Leandro N. Alem, Luján 2-2 Deportivo Español, Claypole 2-1 Liniers y Atlas 1-2 Excursionistas. Hoy se cierra la programación con Puerto Nuevo vs Sportivo Italiano.

