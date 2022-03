La Asociación de Vecinos del Barrio Dálmine fijó posición sobre la ola de robos

P U B L I C



"No sabemos quién es la vecina que se comunicó con el diario y más allá de que hemos sufrido los robos mencionados, sus expresiones distan bastante de representar la opinión de los integrantes de nuestra Asociación de Vecinos", señalaron. Integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación de Vecinos del Barrio Dálmine manifestaron su desacuerdo con la nota publicada el 23 de marzo en nuestro medio titulada "Ola de robos en el Barrio Dálmine", en la que una vecina daba cuenta de que se habían registrado robos a 8 domicilios en 2 semanas, la mayoría de los cuales habrían tenido lugar sobre las calles Alighieri y Rossini. "La vigilancia barrial, inservible. La policía no actúa y la Secretaría de Seguridad que no previene nada, completan esta sinopsis del caos en una zona liberada donde los vecinos claman por respuestas que el municipio y las fuerzas de seguridad desoyen", había señalado la denunciante. En ese sentido, integrantes de la Comisión Directiva de la Asociación del Barrio Dálmine expresaron: "No sabemos quién es la vecina que se comunicó con el diario, y más allá de que hemos sufrido los robos mencionados, sus expresiones no coinciden con las medidas que se llevan a cabo en pro de la seguridad del barrio y la prevención para desalentar cualquier tipo de accionar delictivo". "Tal es así, que el barrio cuenta con un sistema de vigilancia policial con horarios cambiantes, la reciente ola de robos ocurrió fuera del horario de la vigilancia. Contamos con un grupo de WhatsApp que mantiene en continua y rápida comunicación a todos los vecinos ante situaciones sospechosas. Estamos incentivando entre los vecinos el uso de la aplicación Alerta Campana. Tenemos un diálogo fluido y frecuente con la Secretaría de Seguridad, denunciando los hechos, haciendo estadísticas y pidiendo acciones concretas en función de lo posible. Muchos vecinos han instalado cámaras de vigilancia particulares, como también se han instalado alarmas vecinales", agregaron los integrantes de la comisión. "Entendemos -continuaron- que nuestro barrio no es ajeno a la inseguridad que asola al resto de la ciudad y el país; y desde ese lugar se trabaja en diálogo permanente con los propios vecinos, con la Secretaría de Seguridad y con la Policía para que el trabajo preventivo sea lo más eficaz posible. Todo el tiempo exigimos a las autoridades que den respuesta y nos consta su receptividad en un escenario de recursos escasos. Es falso decir que la Secretaría de Seguridad no previene nada o que la Policía no actúa". Finalmente, para concluir expresaron: "La denuncia realizada por nuestra vecina no contribuye en nada y no es constructiva. La Asociación pugna por incrementar el espíritu comunitario y solidario, donde los socios se acerquen a proponer soluciones y a trabajar en equipo, no solo en lo que a seguridad respecta, sino también en toda otra cuestión referida al bien común y a mejorar la calidad de vida en el barrio".

De los 38 eventos ocurridos en los últimos 3 años en el barrio, sólo 3 fueron durante el horario en que la vigilancia se encuentra activa.





