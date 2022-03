» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. El peronismo en Juntos sigue creciendo y sumando concejales







"Beto" Gómez se integró a la bancada en la última sesión y se sumó a Javier Contreras y Sabrina Pérez. La Agrupación Peronista "Julio Armando Melo" que integra Juntos y el equipo del intendente Sebastián Abella sigue creciendo y la semana pasada vivieron "con enorme alegría" la asunción del concejal Pedro Roberto "Beto" Gómez, quien se sumó por una sesión al Concejo Deliberante de Campana. Con Gómez son tres los concejales del espacio peronista, que ya contaba con Javier Contreras y Sabrina Pérez. "Es un orgullo que el peronismo pueda sumar otro concejal en este gran equipo de Sebastián Abella, que integran muchos partidos y sectores que tenemos el mismo objetivo: seguir transformando Campana", destacó Contreras. "Beto" es hijo de un histórico referente peronista de San Felipe, Víctor Hugo Gómez, quien en 1989, inauguró en ese barrio la unidad básica "Facundo Quiroga". "Me siento orgulloso de mi militancia en el peronismo y estoy convencido que hoy el mejor representante de los ideales que mi padre me inculcó es Sebastián Abella, por eso todos los días se suman más compañeros a este equipo", resaltó "Beto" Gómez. Además de los tres ediles, el espacio que lidera Contreras tiene una consejera escolar que asumió el pasado 10 de diciembre: Fernanda Lagos. "Trabajamos para que cada día seamos más los peronistas dentro de este espacio", resaltó.

LOS REPRESENTANTES DE LA AGRUPACIÓN JULIO ARMANDO MELO, QUE ES PARTES DE JUNTOS CAMPANA.



