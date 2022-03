» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Retenciones:

Una antigua medida kirchnerista que desalienta la inversión, el empleo y el crecimiento

El Gobierno Nacional insiste en la suba de los derechos de exportación (retenciones) del sector agropecuario (harinas y aceites, en éste caso) alegando escenarios internacionales favorables en materia de precio de los commodities. Esto en parte es verdad, pero también es verdad que las retenciones son de recaudación segura, rápida y no requieren casi ningún esfuerzo del Estado. Es mucho más fácil tomar ésta medida que regularizar parte del sector, como la industria yerbatera o vitivinícola, por citar dos ejemplos entre muchos, dónde casi el 85% de los trabajadores están, como se dice comúnmente, "en negro", con las consecuencias que a esto acarrea, ineficiencia estatal que a largo plazo pagamos todos. Las economías regionales requieren más atención en materia legal e impositiva si es que queremos verdadera equidad en la distribución de la riqueza y la justicia social. Por otro lado, se argumenta que la medida intenta normalizar los precios internos, es decir, que no se disparen los costos de los productos que consumimos todos, incluidos en la canasta básica medida por el INDEC. Se prevé 6% de inflación para Marzo contra un 2,4% en Venezuela. Datos que aniquilan relato y que se proyectan en índices parecidos para el resto de 2022. Casi todos los países aplican retenciones a actividades extractivas, que tienen rentas previsibles para los inversores. Nuestra agroindustria no es una actividad extractiva y su ganancia es imprevista. La renta no es lo mismo que la ganancia. Por eso, es estratégico no dañar al único sector de la economía Argentina que genera dinamismo y entrada de divisas tan necesarias para nuestro País hoy día. A los sectores excedentarios en divisas hay que ayudarlos para que las aumenten y cobrarles, como indica la Ley, los correspondientes impuestos a las ganancias. El campo no genera rentas, genera ganancias. El Kirchnerismo repite errores pero sabe que los repite, no por incapacidad técnica, sino por ensañamiento ideológico, cosa que a esta altura todo el Mundo sabe que no sirve para nada. Martín Munitich / Lic. en Administración / Militante de la Unión Cívica Radical.

