OPS/OMS, UNICEF y FAO destacan la reglamentación de la Ley de Alimentación Saludable

La Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), UNICEF y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) destacaron hoy la reglamentación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como Ley de Etiquetado Frontal, la cual resulta clave para la protección del derecho a la salud y el acceso a la información sobre los productos que consume la población. La norma establece la obligatoriedad de llevar advertencias en el frente de los envases de productos procesados y ultraprocesados -aquellos con exceso de azúcares, grasas saturadas, grasas totales y sodio- que consumen niños, niñas y adolescentes en mayor medida que los adultos. Las tres organizaciones de Naciones Unidas valoraron que la Ley aplica los criterios del modelo de Perfil de Nutrientes de la OPS, una herramienta desarrollada en 2016 para ayudar a los países a avanzar en regulaciones y contribuir a cumplir con las metas de ingesta de nutrientes determinadas por la OMS y proteger la salud de la población, especialmente la de chicos y chicas, al contemplar sus necesidades específicas. Argentina tiene la tasa más alta de exceso de peso en menores de 5 años de América Latina con un 13,6%; el sobrepeso y la obesidad afectan a más del 40% de los niños y niñas de entre 5 y 17 años y al 70% de la población con 18 años o más, según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud?(ENNyS?2). Además, obesidad, enfermedad cardiovascular, diabetes y el resto de las llamadas enfermedades no transmisibles asociadas a la mala alimentación ocasionan 140 mil muertes cada año. "Valoramos esta reglamentación que hace posible avanzar con medidas concretas en línea con los objetivos y el espíritu de la ley. Seguiremos acompañando para que prontamente comience a generar las transformaciones necesarias que mejoren la salud y el bienestar de todas las y los argentinos. Además, será un ejemplo inspirador para el resto de los países de las Américas", destacó la Representante de la OPS en Argentina, Eva Jané Llopis. Las agencias de Naciones Unidas apoyaron el proceso de reglamentación de la ley y se comprometieron a colaborar en todas las acciones necesarias para su implementación efectiva. La ley contempla la regulación de la publicidad tanto en medios de comunicación masiva como en los envases, así como la promoción y el patrocinio de esos productos. En sus fundamentos cita un reciente estudio de UNICEF que "demuestra que los contextos digitales están completamente desregulados en lo que refiere a la insistente y constante exposición de niñas, niños y adolescentes a alimentos y bebidas pocos saludables y en cantidades no recomendadas". La norma -que establece sellos negros que permiten fácilmente identificar cuando un alimento es no saludable- también incorpora tiempos de implementación y permite limitar la oferta de productos no saludables en instituciones educativas y debe ser priorizada en las compras públicas de organismos de gobierno. Fuente: FiloNews.



