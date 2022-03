» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Breves: Noticias de Actualidad

29 de Marzo de 2022







BAJÓ A $200 El dólar blue arranca la semana bajando 2 pesos y cotizó a $200 para la venta y a $197 para la compra. De esta manera, el dólar paralelo bajó 11 pesos (5,2%) en marzo. Según un relevamiento en el mercado de divisas, el dólar blue anotó este lunes su mayor caída diaria en dos semanas, hasta tocar su menor valor del año y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se redujo al 80,7%, el nivel más bajo desde julio pasado. Los dólares financieros registraron su mayor caída diaria en casi tres semanas y el contado con liquidación (CCL) retrocedió 1,7% a $197,16, por lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista descendió al 78,1%. El dólar MEP o Bolsa se hundió 2% para ubicarse en los $196,27, lo cual llevó el spread con el oficial al 77,3%. Ambos dólares anotaron su segunda baja consecutiva, y la más profunda desde el 9 de marzo y las brechas terminaron en el mínimo de siete ruedas atrás. PRECIOS RETROTRAÍDOS El Gobierno informó que acordó con las empresas productoras y cadenas de comercialización que retrotraigan los precios de 1.700 artículos de consumo masivo al 10 de marzo y garanticen el abastecimiento en el mercado interno. Fuentes de la secretaría de Comercio señalaron a esta agencia que la retracción de precios tiene un piso mínimo del 7% y un máximo de 50%. Mientras se seguirá discutiendo con las empresas las excepciones de ajustes con algunos productos. Los voceros indicaron que "cumplido el plazo que vencía este lunes, para que las empresas presenten la listas de precios ahora deben instrumentar la baja a partir de este martes y a partir de ese cumplimiento se considerarán las excepciones que se presenten". Del acuerdo que ya había sido anunciado la semana pasada, aún no se conocen los productos comprendidos y el porcentaje de baja de precios. DECISIÓN REVOCADA La Justicia de Brasil revocó la sentencia en la que se anuló el juicio al actor Juan Darhés como acusado de abusar de su colega Thelma Fardin cuando era menor de edad. La propia actriz confirmó la noticia, que calificó como un hecho "histórico", en su cuenta de la red social Twitter. "Histórico: la justicia brasileña revirtió su decisión y ordenó continuar el juicio oral a Juan Darthés en los tribunales federales", expresó en la red social. Fardin señaló además que "el Tribunal Regional Federal de San Pablo dispuso hoy que la causa por abuso sexual contra el actor, que se encuentra radicado en Brasil". Además, la actriz puntualizó que el mismo tribunal revocó la decisión que "había tomado el 7 de febrero, cuando ordenó frenar el juicio oral y público para comenzar un nuevo proceso de cero en el ámbito del poder". TENSIÓN EN LA CEREMONIA Uno de los momentos más incómodos se vivió en la noche del domingo, en los premios de la Academia, cuando Chris Rock subió a presentar el premio al mejor documental. Tras hacer un monólogo en el cual bromeó sobre algunas de las parejas presentes (como Penélope Cruz y Javier Bardem), se metió con Jada Pinkett Smith, la mujer de Will Smith. La broma que hizo fue comparar su cabeza rapada con la de la protagonista de la película "G.I. Jane". Pero esto generó el descontento del ganador a Mejor Actor, ya que Pinkett Smith ha contado anteriormente que sufre de alopecia, condición que hace que una persona pierda todo el pelo, o la gran mayoría. Ante estas palabras, la molestia de Jada quedó registrada en la televisión. Pero lo que sucedió acto después, generó el desconcierto de todos los participantes del evento: el actor de "King Richard" se paró de su asiento y fue directo al escenario a golpear al cómico. Luego, se sentó y le gritó: "No vuelvas a mencionar a mi esposa con tu maldita boca".

