La Fraternidad anunció un paro nacional y no funcionarán los trenes en casi todo el país

La medida alcanzará a las principales líneas de la zona metropolitana: Línea Belgrano Norte, Belgrano Sur, Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín y Urquiza. Un paro nacional anunciado para este martes afectará el funcionamiento de los trenes en casi todo el país. Se trata de una medida de fuerza del gremio La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas de trenes. "En defensa de la industria ferroviaria y de los puestos de trabajo", afirma la convocatoria. El paro de los conductores de trenes afectará a los servicios de todo el país y durará 24 horas. La medida alcanzará a las principales líneas de la zona metropolitana: Línea Belgrano Norte, Belgrano Sur, Mitre, Roca, Sarmiento, San Martín y Urquiza. En el comunicado oficial, La Fraternidad expresó "malestar con las conductas de los gobernadores que se adueñan de territorios ferroviarios que son propiedad de la nación así como las conductas de funcionarios y ministros con terrenos ferroviarios para distintos fines y no para viviendas de trabajadores del gremio". El gremio conducido por Omar Maturano se refirió al descarrilamiento ocurrido el pasado 8 de marzo de en Olavarría, que derivó en la decisión judicial de suspender la circulación del tren de pasajeros operado por Trenes Argentinos que recorre el ramal Constitución-Bahía Blanca. "La clausura de servicios ferroviarios, sin pericias técnicas previas, afecta económicamente a los sectores populares que utilizan el ferrocarril por sus tarifas sociales económicas", resaltó el sindicato de conductores de trenes.

