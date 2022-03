» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Efemérides del día de la fecha, 29 de Marzo







"TIN TOY" GANA EL OSCAR Ocurrió en el año 1989, en la 61º edición de los Premios Óscar, realizada en el Shrine Civic Auditorium de Los Ángeles. En ese entonces, Carrie Fisher y Martin Short anunciaron que "Tin Toy" era la ganadora de la estatuilla en la categoría "Mejor cortometraje animado". De esta forma, John Lasseter y William Reeves subieron al escenario a recibir el premio: "Queremos agradecer a la Academia por este honor que reconoce los cortos animados por computadoras y compartirlo con la comunidad que se dedica a la animación por computadora" manifestó Lasseter. El corto de 5 minutos fue la inspiración que llevó a la gran pantalla la película "Toy Story".



FALLECE RENATO CESARINI Renato Cesarini nació el 11 de abril del año 1906 en Senigallia, Italia. Criado en Argentina, Cesarini transcurrió su infancia jugando al fútbol hasta que, el fallecimiento de sus hermanos, debilitó la economía familiar y tuvo que repartir su tiempo entre el trabajo y el fútbol. A los 18 años debutó en Primera División vistiendo la camiseta de Chacarita Junior. Tras jugar en el club Alvear y Ferro Carril Oeste, Cesarini partió a Italia y, por recomendación de Raimundo "Mumo" Orsi, continuó su carrera en Juventus: "Un día me llega una carta del señor Bonifacio, un argentino que era vicecónsul en Torino. Me había escrito por indicación de ´Mumo´ y me preguntaba si quería ir para Turín a jugar para la Juventus". De esta manera, en el año 1930, debutó en La Vecchia Signora. Con el correr de los años, se consagró campeón de la Serie A (1930/31, 1931/32, 1932/33, 1933/34 y 1934/35). Debido al delicado estado de salud de sus padres, en el año 1935, retornó al país. Así, volvió a Chacarita Juniors y, posteriormente, arribó a River, equipo en el colgó los botines en el año 1937. Como director técnico dirigió a El Millonario dando origen, junto a Carlos Peucelle, a "La Máquina": "´La Máquina´, señor mío, fue perfecta. Perfecta. No tenía fallas. Era una obra maestra. El mejor equipo que se pudo construir. Era la conjunción de todo" dijo a "El Gráfico". Asimismo, dirigió a Racing, Banfield, Boca Juniors, Juventus, Pumas UNAM (México) y Huracán. Falleció en el año 1969 en Buenos Aires.



SE LANZA "UMBRELLA" Un día como hoy en el año 2007, Rihanna junto a Jay-Z lanzaban el sencillo "Umbrella". Perteneciente al álbum "Good Girl Gone Bad" (2007) y compuesto por el rapero estadounidense con Christopher Stewart y Terius Nash, la canción fue escrita originalmente para Britney Spears pero como su compañía discográfica la rechazó terminó siendo interpretada por la cantante barbadense que la convirtió en un éxito: "Cuando comenzó a sonar el demo pensé ´esto es interesante y extraño´. Pero la canción mejoró. La escuché una y otra vez. Y dije: ´Necesito esta canción. Quiero grabarla mañana´".



