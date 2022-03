» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Alopecia: qué es la enfermedad que padece Jada Pinkett Smith







Durante la ceremonia de los premios Oscar 2022 se vivió uno de los momentos más incómodos de la noche cuando Chris Rock bromeó sobre el aspecto de Jada Pinkett Smith y su esposo, Will Smith, subió y le dio una cachetada al humorista. Hace unos meses la también empresaria de 50 años contó en su cuenta de Instagram que tenía que cortarse el pelo producto de la alopecia. "Mamá tendrá que derribarlo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos… punto", escribió junto a un video. De hecho Jada Pinkett, que nunca ocultó sus problemas capilares, reveló que su hija Willow Smith, de 21 años, le aconsejó que se rapara: "Willow me obligó a hacerlo porque era hora de dejarlo ir". Willow también se cortó el pelo para acompañar a su madre. Qué es la alopecia La alopecia es la pérdida anormal del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie. Puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas de la piel en la que existe pelo, como las pestañas, axilas, región genital y barba. La alopecia es una enfermedad por la que el sistema inmune del cuerpo ataca "por error" a sus propias células. En este caso, a los folículos capilares. Los expertos señalan que las causas más frecuentes para la alopecia son: - Alteración de las hormonas tiroideas. - Falta de depósitos de hierro suficientes o anemia de otro origen. - Medicación, cirugías, parto, situaciones de gran estrés físico o psíquico. - Enfermedades febriles o traumatismos. - Pérdida de peso, entre otras.



Fuente: Diario Uno.

