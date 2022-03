» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Automovilismo:

TC Pista; Abella completó la final en el 26º puesto







Tras largar desde el fondo de la grilla logró avanzar 13 posiciones en pista. "El ritmo del auto fue muy bueno", señaló el intendente de nuestra ciudad, quien estrenó el diseño del Dodge en homenaje a los héroes de Malvinas. En su regreso al TC Pista, Sebastián Abella completó la Final de la tercera fecha: con la Dodge que estrenó el diseño en homenaje a los héroes de Malvinas, el intendente de nuestra ciudad culminó en la 26ª posición. Fue en Concepción del Uruguay, en el marco de la tercera fecha de la temporada, que marcó el retorno del intendente de nuestra ciudad a la categoría "telonera" del Turismo Carretera y con cambios en su estructura. "Volví a armar el equipo en Campana, hacía muchos años que el auto no se armaba acá. Por eso, esta carrera era todo un desafío, porque trabajamos con chicos jóvenes, que son mecánicos, pero que no tenían experiencia en la competición. Por eso estoy muy feliz por todo el equipo, porque pudimos coronar cuatro meses de mucho con una carrera completa y muy buena", explicó Abella en diálogo con FM Radio City. Después de padecer problemas en la serie, el jefe comunal debió largar la Final desde el fondo de la grilla. Pero, una vez en marcha la competencia, logró avanzar 13 posiciones en pista, girar las 20 vueltas pactadas y terminar en el 26º puesto entre 40 participantes. "El ritmo del auto fue muy bueno y es muy valioso todo lo que avanzamos en el pelotón, porque cuando uno larga de tan atrás es mucho más difícil avanzar. Pasar autos en pista es muy complejo, pero lo pudimos hacer en una carrera que fue muy intensa y no se cortó nunca", agregó, al tiempo que remarcó que se volvió "lleno de satisfacción" por la tarea de su equipo dentro de una categoría "que es muy competitiva y que cuenta con estructura profesionales". Además, Abella estrenó el nuevo ploteo de la Dodge en homenaje a los héroes de Malvinas. Un diseño que fue elegido por los vecinos de Campana a través de las redes sociales. "Es un orgullo poder hacer este homenaje, porque a los que somos malvineros nos moviliza mucho este tipo de cosas. Y también fue una alegría que los vecinos hayan participado y que, por el diseño del auto, se hayan sentido conectados a la carrera. Incluso, me sorprendió que muchos pasaron por el box para ver el auto", manifestó. Y aunque no confirmó su presencia en todas las fechas del campeonato ("iremos viendo carrera a carrera"), sí adelantó que el diseño del auto se mantendrá todo el año. Por lo pronto, la cuarta fecha de la temporada está programada para el 17 de abril en Toay, en el autódromo Provincia de La Pampa.

ABELLA COMPLETÓ LAS 20 VUELTAS EN 30 MINUTOS, 49 SEGUNDOS Y 767 MILÉSIMAS (FOTO: ANGELH CIALE). CANAPINO Y CRAPARO La tercera fecha del Turismo Carretera quedó en manos de Agustín Canapino (Chevrolet), mientras Santiago Mangoni (Chevrolet) y Germán Todino (Torino) completaron el podio. Así, Todino quedó al frente del campeonato con 117,5 puntos, mientras Canapino avanzó al 5º puesto (98 unidades) y es el único del Top 10 del certamen que ya cuenta con una victoria. En el TC Pista ganó Elio Craparo (Ford), que pasó a liderar el campeonato con 111,5 puntos. En esta tercera fecha lo escoltaron Otto Fritzler (Ford) y Matías Canapino (Chevrolet), quien ascendió al tercer escalón del certamen con 102 unidades. Segundo se encuentra Pedro Boero (Torino), con 105.

