Destacada actuación de Tobías Viera Veneziani y Daniel Muñoz en el Sudamericano







El remero del CBC logró una medalla de plata y una de bronce, mientras el representante de Náutico Zárate ganó dos de bronce. El fin de semana se desarrolló en el Club Náutico Uñiao (GNU), en Porto Alegre (Brasil), el Campeonato Sudamericano Junior, Sub 23 y Pararemo. La competencia, organizada por la Confederación Sudamericana de Remo (CSAR) junto a la Confederación Brasileña de Remo (CBR), el GNU y la Federación de Remo de Río Grande do Sul (REMOSUL), contó con la participación de las Selecciones de Brasil, Uruguay, Chile, Perú, Paraguay, Colombia y Ecuador. Así compitieron más de 120 embarcaciones que recorrieron una distancia de 1.500 metros en cada prueba. Entre ellos estuvo presente el campanense Tobías Viera Veneziani, remero del Campana Boat Club, que corrió en Single Junior y Cuádruple Par Junior en lo que fue su primer Sudamericano. El remero Celeste sólo compitió el sábado, comenzando su participación en Single Junior, prueba en la que estableció un tiempo de 5:41,01, y por escasos segundos finalizó en el tercer puesto. El brasileño João Vitor Lopes (5:37,93) se consagró campeón sudamericano y el uruguayo Cristián Rege (5:39,96) fue el subcampeón. Posteriormente, en el Cuádruple Par Junior, Viera Veneziani, Simón Martínez, Alex Pastorino y Agustín Anesse, registraron un tiempo de 4:38,38, y se consagraron subcampeones sudamericanos. Los chilenos Nikolas Reinke, Rodrigo Paz, Jorge Contreras y Joaquín Castro ganaron la prueba (4:35,12), mientras que los uruguayos Cristián Rege, Santiago Salgado, Santino Giriboni y Gabriel Bassetti (4:40,92) completaron el podio. El otro campanense presente en Porto Alegre fue Daniel Muñoz, remero del Club Náutico Zárate, quien sumó dos medallas de bronce: en 2X PR3Mix con Fernanda Viola (Paraguay) y, en 2- PR3M, junto a Julián García. DOMINÓ ARGENTINA La Selección Nacional finalizó en lo más alto del medallero de este Sudamericano con un total de 20 medallas: 11 de oro, 6 de plata y 3 de bronce. La albiceleste superó ampliamente a las demás Selecciones dejando a Chile (7 medallas de oro y 5 de plata y bronce) en segundo lugar y a Uruguay en el tercero (6 de oro, 4 de plata y 3 de bronce). En tanto, el país anfitrión terminó en el cuarto puesto (1 de oro, 11 de plata y 9 de bronce).



EL CUADRUPLE PARA JUNIOR ARGENTINO QUE INTEGRÓ TOBÍAS Y SE ALZÓ CON LA MEDALLA DE PLATA.



