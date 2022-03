» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Primera B Femenina:

Gran victoria de las Portuarias ante Argentinos







Se impusieron 4-2 como locales con un doblete de Karen Ramírez y goles de Micaela Rodríguez y Patricia Arévalos. Así lograron su segundo triunfo en fila y treparon al tercer puesto de la Zona B. El equipo femenino de Puerto Nuevo logró el domingo su segundo triunfo consecutivo de la temporada. Y fue uno sumamente importante, por la jerarquía del rival y por la ratificación de la actuación goleadora que ya había asomado frente a Deportivo Merlo. Es que las Portuarias volvieron a imponerse 4-2, pero esta vez frente a un Argentinos Juniors, un conjunto que, en la previa, partía como gran candidato en la Zona B de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). De hecho, las Bichitas Coloradas llegaron al Carlos Vallejos con dos victorias en dos presentaciones. Pero se toparon con un Puerto Nuevo que no se rindió a pesar de estar dos veces en desventaja, que luchó y tuvo su premio. Así, culminada la cuarta fecha, el elenco de nuestra ciudad suma 7 puntos y avanzó hasta la tercera posición, habiendo enfrentado ya a los tres rivales más difíciles de la Zona B. El encuentro comenzó muy parejo, con Argentinos tratando de atacar con varias jugadoras, pero dejando espacios para la contra, teniendo en cuenta la velocidad de Karen Ramírez, quien quedaba mano a mano con las centrales rivales. Sin embargo, las primeras en golpear fueron las de La Paternal: en una pelota parada, tras varios rebotes, Agustina Fabián abrió el marcador a los 22 minutos. Muy rápidamente, las Auriazules llegaron al empate: dos minutos después, Micaela Rodríguez tomó un rebote y conectó de sobrepique, desde 30 metros, clavando el balón en el ángulo de una sorprendida arquera visitante. Pero antes del cierre de la primera parte, Argentinos volvió a ponerse en ventaja: tras un gran pase de Fabián, Sofía Giannini llegó sola por derecha y definió en segunda instancia, luego del rebote que dio Michelle Ribarola a su primer remate. El inicio del complemento fue ideal para el Portuario: Ramírez ganó en velocidad entre las centrales visitantes y definió ante la salida de la arquera para establecer el 2-2. Y a los 22 minutos, la misma "Wanchope" volvió a ganar en velocidad, esta vez volcada sobre la derecha, y tuvo mucha lucidez para eludir la lejana salida de la arquera y para definir luego desde un ángulo muy cerrado. A diferencia de su rival, las dirigidas por Néstor Daniel Gómez lograron sostener la ventaja y consiguieron sellar el triunfo luego de una gran jugada de Maia Valles, quien se escapó de cara a la arquera y le cedió el gol a Patricia Arévalos para el 4-2 final. En este encuentro, Puerto Nuevo alistó a Michelle Ribarola; Cintia Flamenco, Ayelén Torrez, Nancy Ríos, Soledad Medina; Camila Medina, Marina González, Marisa González, Sabrina Ogrine; Micaela Rodríguez y Karen Ramírez. En el segundo tiempo ingresaron Emilse Correa (por Torrez), Maia Valles (por Flamenco), Patricia Arévalos (por Marisa González) y Bárbara Corte (por Ríos). Y en el banco quedaron Valentina Cejas, Daira Fuster y Brisa Rodríguez. Con este resultado, las posiciones de la Zona B quedaron de la siguiente manera: 1) Sarmiento, 10 puntos; 2) Argentino de Rosario, 9 puntos; 3) Puerto Nuevo, 7 puntos; 4) Argentino de Quilmes, Argentinos Juniors y San Miguel, 6 puntos; 7) Deportivo Merlo, 4 puntos; 8) Deportivo Morón, 3 puntos; 9) Camioneros, 1 punto; 10) Luján y Liniers, sin puntos. Esta cuarta fecha de la Zona B se cerrará mañana, cuando Deportivo Morón reciba la visita de Argentino de Rosario. Mientras en la quinta jornada, las Auriazules serán visitantes frente a Camioneros en busca de su tercera victoria consecutiva.

EL FESTEJO DE LAS PORTUARIAS EN EL VESTUARIO TRAS LA VICTORIA 4-2 SOBRE ARGENTINOS. EN EL MONUMENTAL Por la quinta fecha de la Primera A del Torneo Femenino de AFA se disputó una nueva edición del superclásico: River Plate y Boca Juniors igualaron 1-1. La jornada resultó histórica para las Millonarios, que por primera vez hicieron de locales en el estadio Monumental. El empate dejó a ambos equipos con 13 puntos, por lo que ahora comparte el segundo puesto, dado que UAI Urquiza goleó 5-1 a Defensores de Belgrano y quedó como único líder con 15 unidades. Los demás resultados de la fecha fueron: Gimnasi (LP) 0-1 Ferro Carril Oeste, El Porvenir 3-0 Deportivo Español, Villa San Carlos 1-2 Estudiantes (LP), San Lorenzo 1-1 Rosario Central, Independiente 3-1 Platense y Excursionistas 0-3 Lanús. La programación se cierra hoy con Comunicaciones vs Huracán y SAT vs Racing Club.

ANTE BOCA, LAS MILLONARIAS JUGARON POR PRIMERA VEZ EN EL ESTADIO MONUMENTAL.



