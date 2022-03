» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Eliminatorias Sudamericanas:

Argentina cierra ante Ecuador para defender su invicto







Juega a las 20.30. Perú, Colombia y Chile van por el repechaje. Esta noche, desde las 20.30 horas, se disputará la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. Los cuatro boletos directos al Mundial ya tienen dueños (Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay) y solo resta definir qué Selección se alza con el quinto puesto y la clasificación al repechaje con un combinado asiático. Perú (21 puntos), Colombia (20) y Chile (19) sueñan con esa oportunidad. Los dirigidos por Ricardo Gareca reciben a Paraguay; Colombia visita a Venezuela; y Chile será local ante Uruguay. En Guayaquil, Ecuador intentará celebrar su clasificación a Qatar frente a una Argentina que buscará defender su invicto de 30 partidos. En ese sentido, finalmente, Lionel Scaloni no realizaría tantas modificaciones como se estimaba en un primer momento y el once titular se parecerá mucho al habitual, más allá de bajas como la de Lautaro Martínez, que podría abrirle la puerta a Julián Álvarez para su primera titularidad en la Selección. El quinto encuentro de esta última jornada de Eliminatorias será en La Paz, donde Bolivia recibirá a Brasil, que en caso de ganar se asegurará la primera posición, independientemente de lo que suceda en el partido suspendido que tiene con Argentina.

LA SELECCIÓN ACUMULA UN INVICTO DE 30 PARTIDOS CON LIONEL SCALONI



