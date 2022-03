» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del martes, 29/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Villa Dálmine:

Lautaro Díaz, el primer triplete nacional











NOTICIA RELACIONADA: Villa Dálmine se despertó en la Isla Maciel; goleó a San Telmo y logró su primer triunfo Con sus tres goles ante San Telmo, Lautaro Díaz hizo historia en Villa Dálmine: nunca antes un jugador Violeta había anotado un triplete en el Nacional. Además, se convirtió en el 33er futbolista del equipo de nuestra ciudad que suma un "hat-trick" en torneos de la AFA. Además, su enorme faena en la Isla Maciel cortó una racha de más de 13 años: el último jugador de Villa Dálmine en marcar por triplicado había sido Cristian Jeandet, el 7 de septiembre de 2008, en la victoria 4-2 como local sobre Luján. Mientras que el último en haberlo hecho como visitante fue Mariano Gorosito, en la goleada 4-0 a Sacachispas del 18 de noviembre de 2006. Sin embargo, no fue el primer Violeta en marcar un triplete frente a San Telmo como visitante: el 23 de octubre de 1982, Francisco Ramón Portillo convirtió los tres tantos del equipo campanense en la victoria 3-2 sobre el Candombero. "Fue un partido soñado, no solo en lo personal, sino especialmente en lo grupal. Veníamos buscando estos tres puntos y por suerte se nos dio", señaló Díaz luego del encuentro, en diálogo con FM Radio City. Al momento de elegir un gol, el atacante dudó, porque "todos tuvieron algo lindo y fueron importantes para el equipo", pero se quedó con el segundo de su cuenta personal: "Me gustó, porque fue de zurda, con un remate cuando la pelota me quedó picando, tras un gran pase de Zárate". Ahora, Lautaro alcanzó los cinco goles en el campeonato (ya le había marcado dos a Estudiantes de Buenos Aires): "Espero que no sean los únicos", manifestó quien actualmente es uno de los máximos artilleros de la Primera Nacional junto a Christian Chávez (Almirante Brown) y Nicolás Servetto (Almagro).

COMO LO MARCA LA TRADICIÓN, EL DELANTERO SE LLEVÓ LA PELOTA DEL "HAT-TRICK" A SU CASA.



