Este sábado presentan "A los Héroes" en el Centro de Veteranos de Malvinas







Se trata del libro de Gonzalo Firpo y Sergio Torres, en el que registraron testimonios y vivencias de 12 veteranos de nuestra ciudad. Tanto Gonzalo Firpo como Sergio Torres son habituales protagonistas de las páginas de este diario. Gonzalo, a partir de sus libros donde ha volcado sus diferentes viajes en moto; y Sergio, porque actualmente es uno de los entrenadores de las divisiones infantiles de Villa Dálmine. Ambos no se conocían. La vida hizo que se encontraran hace poco y así nació el proyecto: luego del maratónico viaje en el cual Gonzalo cumplió el sueño de unir Tierra del Fuego con Alaska en 2019, volvió a ingresar a TenarisSiderca donde conoció a Sergio: "Le pregunté por el libro que escribió sobre el viaje, y me llamó la atención cuando vi publicadas las fotos con la bandera de Malvinas, en diferentes países. Y él me dijo que lo había hecho para malvinizar, que no se olvide lo que pasó… y se me puso la piel de gallina". Sucede que Sergio es hijo de nuestro vecino y veterano de guerra, Sergio Ramón Torres, quien sirvió como soldado conscripto en el Regimiento de Infantería Mecanizada 3, Compañía A "Tacuarí", y le explicó a Gonzalo que su ilusión era escribir un libro sobre Malvinas a partir de todo lo que había aprendido acompañando a su padre y escuchando a otros veteranos. "El libro - cuenta Gonzalo - se llama: "A los Héroes - Guerra de Malvinas - 40 años" y lo vamos a presentar este sábado 2 de Abril a las 20 en el Centro de Veteranos de Campana, que queda en la calle Combatientes de Malvinas 1616. Están todos los campanenses invitados, veteranos o no. En lo posible, queremos que además la gente que venga traiga alimentos no perecederos para luego donarlos a algún comedor comunitario". Según explican ambos autores (y hoy hermanos de la vida) el texto de 150 páginas se divide en tres partes: una reseña histórica sobre las islas Malvinas y los derechos de la Argentina sobre el territorio; otra sobre los intereses geopolíticos puestos en juego durante la guerra de 1982; y finalmente, el registro de testimonios y vivencias de 12 veteranos de nuestra ciudad: Orlando Raúl Avellaneda, Esteban Daniel Balbuena, Luis Eduardo Casentini, Néstor Gerardo Cordero, Héctor Ricardo Castellano, Juan Carlos Gómez, José Ramón Flores, Elbio Augusto Hereñú, Carlos Manuel Monzón, Raúl Omar Pérez, Julio Ismael Silva y, por supuesto, el padre de Sergio, quien nació en 1983 y se considera uno de los primeros bebés concebido por un ex combatiente. "Mi viejo entró en combate alrededor de las 23 del 13 de junio, eran las últimas líneas defendiendo Puerto Argentino… pasadas las 7 de la mañana del 14, seguían a los tiros. Les tuvieron que avisar que ya se estaba negociando los términos de la rendición. Pero los testimonios no pasan tanto por ahí, sino más bien por lo que les dejó la experiencia de Malvinas, qué aprendieron, cómo siguieron adelante…", concluye el referente de la zona norte de la provincia de Buenos Aires de la Asociación de Hijos de Veteranos de Guerra.





Gonzalo Firpo y Sergio Torres, frente al mural del Centro de Veteranos donde tendrá lugar la presentación del libro.



