» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Primera C:

La jerarquía individual de Italiano le cortó el envión a Puerto Nuevo







El Tano lo venció 3-1 gracias a una buena tarea de sus hombres de experiencia y la capacidad goleadora de Alejandro Noriega. El Portuario logró alcanzar el empate transitorio en el ST, pero sintió el esfuerzo realizado el viernes por Copa Argentina. Puerto Nuevo disputó ayer un partido sumamente difícil de afrontar: porque venía de realizar un gran desgaste físico y emocional frente a Estudiantes de La Plata por Copa Argentina, porque el trajín del viaje a Córdoba pasa factura y porque enfrente tenía a Sportivo Italiano, uno de los grandes candidatos de la Primera C por la experiencia y calidad individual con que armó su plantel. Y si bien el Portuario, a pesar del cansanciom dio batalla una vez más, esa jerarquía del Azzurro terminó siendo determinante en el encuentro que ayer cerró la séptima fecha del Torneo Apertura en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco. El 3-1 se explica mejor desde la capacidad goleadora de Alejandro Noriega y la sapiencia de Juan Manuel Sosa para manejar el mediocampo que desde el trámite del partido, más allá que el inicio del Auriazul fue muy tibio y permitió que su rival abriera el marcador muy tempranamente. En ese arranque, con un sistema 5-3-2, los dirigidos por Franco Toloza intentaron jugar un encuentro de bajo ritmo, tratando de ser prolijos en la salida con el balón. Pero Italiano supo presionarlos y aprovechar las imprecisiones para marcar la primera diferencia. En el complemento, después que el Auriazul llegara al empate, la victoria pudo haber caído para cualquiera de los dos equipos. Pero la diferencia estuvo en la precisión con la que el Tano manejó una contra y en una nueva aparición goleadora de Noriega, el delantero de 37 años que tiene más de 550 partidos y 120 goles en su carrera (supobrillar en Los Andes y Flandria, entre otros). Así, Puerto Nuevo sufrió un duro golpe, porque opaca todo lo bueno que había hecho en Copa Argentina ante Estudiantes. Pero se trata de una derrota que estaba dentro de los parámetros esperables en el contexto que atraviesa. Justamente, en ese marco, la peor noticia es que el calendario no le da respiro: el sábado deberá viajar hasta Rosario para enfrentar a Central Córdoba por la octava fecha. Poder traerse algo de otro largo viaje será fundamental para después sí tener un buen descanso y recargar pilas con tranquilidad para la continuidad de este Torneo Apertura que, todavía, lo sigue viendo en la zona baja de la tabla de posiciones (quedó 16º con 5 unidades). EL PARTIDO Para este encuentro, Toloza mantuvo la línea de cinco defensores que utilizó frente a Estudiantes de La Plata, pero volvió a variar el esquema, porque plantó tres volantes cerrados (Ritacco y Martínez a los costados de Redondo) y dos delanteros (Meza y Cueto) para conformar un 5-3-2 en vez del 5-4-1 que presentó ante el Pincha. En el inicio del juego, el Portuario intentó ser prolijo en la salida desde el fondo, pero se encontró con un Italiano que lo presionó y lo complicó junto al impacto de las dificultades climáticas (un chaparrón ablandó el campo de juego, mientras el viento fue intenso y molesto). Así, liderada por la tarea de Sosa, la visita impuso condiciones en ese arranque (aprovechando también cierta displicencia del Auriazul en la circulación) y logró generar cuatro córners en apenas ocho minutos. Y en ese cuarto tiro de esquina castigó: anticipó Pizarro en el primer palo, Balbuena alcanzó a manotear contra la línea, pero luego no pudo rechazar la definición de goleador de Noriega tras el rebote. A Puerto Nuevo le costó reaccionar, porque Ritacco y Martínez no entraban en juego y tampoco lo hacían Ojeda y Croci, los encargados de ensanchar la cancha. Entonces eran Goody y Tallarico los que más contacto tenían con la pelota, pero sin claridad y en campo propio, porque no podían superar la primera línea de presión. Recién sobre los 20 minutos, el elenco campanense pudo progresar desde la tenencia del balón con una sucesión de pases que tuvieron a Redondo como eje y a Ojeda como descarga constante sobre la derecha. Y con mayor protagonismo del capitán logró ir desarticulando la presión del rival, que se vio obligado a retroceder. Sin embargo, esa mejoría no redundó en situaciones claras de gol, porque Centeno abortó con mucha seguridad todos los intentos aéreos y porque Meza (el más participativo de los dos atacantes locales) no logró desequilibrar a una defensa que, desde su experiencia, lucía muy bien plantada. Lo más peligroso para el Portuario fue un tiro libre sobre el borde del área, casi contra la línea final, pero la ejecución de Martínez rebotó en la barrera y se perdió en el córner. Para el complemento, Toloza mandó a la cancha a Pereira por Tallarico y modificó el esquema táctico: pasó a jugar 4-4-2, con el uruguayo abierto sobre la derecha (Ritacco se cerró y Martínez se volcó contra la banda izquierda). Pero el inicio del ST fue muy parecido al comienzo del juego: Italiano presionó y atoró a Puerto Nuevo contra el área de Balbuena, cargando incluso con un par de córners. Sin embargo, esta vez, el equipo de nuestra ciudad salió más rápido del asedio. Y no solo eso, sino que generó el penal que le permitió llegar al empate. Meza se retrasó a pivotear y Ritacco vio el espacio entre los centrales visitante, a donde fue a buscar el pase y donde recibió la falta cuando se intentaba acomodar para rematar. Cueto asumió la ejecución desde los doce pasos y con un furibundo remate marcó su tercer tanto consecutivo en el certamen y estableció el 1-1. A partir del empate se fue gestando un partido de trámite irregular, por momentos desprolijo, en el que Puerto Nuevo empezó a sentir el desgaste realizado el viernes ante Estudiantes (LP). Por eso, Toloza ensayó cambios para renovar aires y tratar de sostener la intensidad en un pasaje en el que ambos equipos intercambiaron golpes. Y fue entonces cuando apareció la experiencia de Italiano para volver a quebrar el marcador: de contra, con un gran movimiento colectivo que empezó en la derecha y terminó en la izquierda con centro de Scatularo, Noriega peinó el balón entre Lara y Durán para dejar sin chances a Balbuena y marcar el 2-1. Por entonces, la lluvia ya era protagonista también y en el Portuario se advertía la falta de ese empuje necesario para llegar nuevamente a la igualdad. Por eso no sorprendió que, sobre los 45, Scatularo aprovechara un error de Martínez en la puerta del área para recuperar el balón, rematar cruzado y sentenciar la historia.

EL EXPERIMENTADO ALEJANDRO NORIEGA ANTICIPA A YAMIL DURÁN PARA PEINAR EL BALÓN Y DESVIARLO AL SEGUNDO PALO DE UN JAVIER BALBUENA QUE NADA PODRÁ HACER (FOTO: CLAUDIO SCALIA)



SÍNTESIS DEL PARTIDO PUERTO NUEVO (1): Javier Balbuena; Santiago Ojeda, Maximiliano Lara, Mario Godoy, Santiago Tallarico, Gian Croci; Enzo Ritacco, Kevin Redondo, Rodrigo Martínez; Alexander Meza y Gastón Cueto. DT: Franco Toloza. SUPLENTES: Tabaré Benítez, Yamil Durán, Maximiliano Carnelutto, Julio Serrano, Bautista Pereira, Maximiliano Maciel y Leandro Fleita. SPORTIVO ITALIANO (3): Bruno Centeno; Fernando Pascual, Nicolás Pizarro, Hernán Ruquet, Mauro Scatularo; Nahuel Pansardi, Juan Manuel Sosa, Marcelo Scatolaro, Lucas Vera Piris; Alejandro Noriega y Lucas Vico. DT: Rodolfo Della Picca. SUPLENTES: Carlos Kletnicki, Nahuel Icazatti, Joaquín Rojas, Juan Cruz De Cuadro, Alexis Cabrera, Matías Martínez y Tomás Veliz. GOLES: PT 8m Alejandro Noriega (I). ST 11m Gastón Cueto, de penal (PN); 31m Alejandro Noriega (I) y 45m Mauro Scatularo (I). CAMBIOS: ST Pereira x Tallarico (PN); 7m Durán x Godoy (PN); 16m Cabrera x Scatolaro (I) y Martínez x Vico (I) y Serrano x Ritacco (PN); 26m Maciel x Meza (PN) y Carnelutto x Ojeda (PN); 33m De Cuadro x Vera Piris (I). AMONESTADOS: Maciel y Martínez (PN); Noriega, Vera Piris y De Cuadro (I). CANCHA: Puerto Nuevo. ÁRBITRO: Guido Mascheroni.

LOS 11 TITULARES DE PUERTO NUEVO, QUE AYER VOLVIÓ A JUGAR CON 5 DEFENSORES.





ENZO RITACCO NO PUDO GRAVITAR COMO HABITUALMENTE, AUNQUE UN BUEN DESMARQUE SUYO GENERÓ EL PENAL PARA EL PORTUARIO (FOTO: CLAUDIO SCALIA)





EL URUGUAYO BAUTISTA PEREIRA INGRESÓ EN EL SEGUNDO TIEMPO, CUANDO TOLOZA DESARMÓ EL 5-3-2 CON EL QUE INICIÓ EL PARTIDO (FOTO: CLAUDIO SCALIA)



CARNELUTTO, EL 27º Ayer, cuando Franco Toloza buscaba oxigenar a su equipo para afrontar el tramo final del encuentro ante Sportivo Italiano ingresó Maximiliano Carnelutto, quien así debutó en Puerto Nuevo. El lateral suplantó a Santiago Ojeda a los 26 minutos y se convirtió en el 27º jugador del Auriazul en tener acción en este Torneo Apertura. Carnelutto, de 29 años, hizo las inferiores en Villa Dálmine, donde no llegó a debutar en Primera, aunque sí integró el plantel que ascendió a la Primera B Metropolitana en 2012. Posteriormente pasó por Belgrano de Zárate, Defensores Unidos (en CADU sumó más de 100 partidos y fue parte del ascenso a la Primera B Metropolitana) y Midland antes de recalar en el barrio Don Francisco. CUETO, EN RACHA Entre los datos destacables que dejó la derrota de Puerto Nuevo ante Sportivo Italiano figura la continuidad de la racha de Gastón Cueto: el delantero convirtió en los últimos tres partidos que disputó en el Torneo Apertura. Ante El Porvenir anotó el 2-0; frente a Leandro N. Alem abrió el marcador; y ayer, ante el Tano, marcó el transitorio 1-1 al hacerse cargo de la ejecución del penal que le cometieron a Enzo Ritacco y cumplir con la ley del ex.

EL ATACANTE MARCÓ EN LAS ÚLTIMAS TRES FECHAS. FRANCO TOLOZA FIRMÓ CONTRATO Aunque ya se había confirmado que continuaría en el cargo que tomó inicialmente de forma interina, el entrenador Franco Toloza oficializó su designación como director técnico de Puerto Nuevo al firmar contrato de un año con la institución. De esa manera, a sus 28 años, se convirtió en el DT más joven en actividad de todas las categorías de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Toloza asumió luego del alejamiento de Alejandro Albamonte, quien condujo al equipo durante la pretemporada y en las primeras tres fechas. Así, su ciclo comenzó en la visita a San Martín de Burzaco. Desde entonces, en el Torneo Apertura de la Primera C, acumula una victoria, un empate y dos derrotas. Mientras en Copa Argentina cayó 2-1 frente a Estudiantes de La Plata en un partido en el que Puerto Nuevo mereció mejor suerte.

A SUS 28 AÑOS, TOLOZA ES EL ENTRENADOR MÁS JOVEN EN ACTIVIDAD DE TODAS LAS CATEGORÍAS DE AFA (FOTO: CARLA BRIGNOLO / PRENSA CAPN)

#Adelanto 30/03/2022 · 08:31 Hs.

Miércoles 30 de Marzo de 2022:

Diario La Auténtica Defensa, versión PDF Campana, AÑO XLV - Nº 13345 - Edición 24 páginas. Publicada en versiones papel, digital (web) y archivo PDF. Edición regular de La Auténtica Defensa en papel, replicada en ... P U B L I C I D A D