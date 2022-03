» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Detenido por robo y lesiones graves







Tiene 22 años y fue aprehendido en el barrio Del Pino.. A través de un llamado al 911, ayer a última hora de la tarde la policía tomó conocimiento de un robo en proceso en las inmediaciones de Ricardo Rojas y la colectora Esteban Yaquemé, donde se presentaron efectivos de Prefectura Naval Argentina y del Comando Patrulla. Luego de una persecución que tuvo lugar por los techos de diferentes viviendas del lugar, lograron la aprehensión de un sujeto de 22 años quien minutos antes había protagonizado un robo a una bicicletería. Realizadas las actuaciones correspondientes, al identificarlo se constató que se trataba de la misma persona sobre la cual pesaba un Pedido de Captura por estar acusado de haber provocado Lesiones Graves a su ex pareja, quien radicó la denuncia oportunamente días atrás.

Sobre el aprehendido pesaba un Pedido de Captura luego de ser denunciado por su ex pareja.



P U B L I C I D A D