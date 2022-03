» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Pensar en Tuberculosis







Por el personal de salud del equipo de Epidemiología del Hospital San José Contrariamente a lo que se piensa, la tuberculosis no está erradicada: continúa siendo un problema de Salud Pública para la Argentina. Cada año, el 24 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Tuberculosis (TBC) para concientizar a la población sobre las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales y económicas de la tuberculosis, y para intensificar los esfuerzos para acabar con la epidemia mundial de esta enfermedad Desde 1982, en el marco de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se definió el 24 de marzo como el Día de Lucha contra la Tuberculosis, conmemorando la fecha en que, en 1882, el Dr. Robert Koch presentó su descubrimiento del bacilo de la tuberculosis a un grupo de médicos en Berlín. Se trata de una enfermedad infectocontagiosa causada por una bacteria llamada Bacilo de Koch. Esta bacteria puede atacar cualquier parte del cuerpo como el cerebro, la columna vertebral, entre otros. Sin embargo, la enfermedad generalmente afecta a los pulmones. ¿Cómo se transmite? Las bacterias se transmiten a través del aire: Cuando una persona enferma de TBC tose, grita, habla, estornuda elimina las bacterias que están en sus pulmones. Una persona sana que respira el aire contaminado con bacterias de TBC se puede enfermar. El hogar como el lugar de trabajo son los espacios donde un individuo mantiene contacto frecuente con otras personas y, si alguna de ellas está enferma con TBC y sin tratamiento, podría adquirir la enfermedad. Para que esto ocurra, es necesario que transcurran varias horas con esa persona (entre 4 y 6 horas diarias). Para que una persona se enferme de TBC es necesaria la infección por el Bacilo de Koch, pero su presencia no es suficiente para la aparición de la enfermedad. Que la infección devenga en enfermedad depende de que, conjuntamente a la infección por el Bacilo, coexistan algunos determinantes sociales y de salud como Diabetes, HIV y EPOC. ¿Cuáles son los síntomas? - Tos con flema por más de 15 días. - Fiebre especialmente a la noche. - Falta de apetito. - Cansancio. - Pérdida de peso. - Sudoración nocturna. ¿Cómo se previene la TBC? Es fundamental la aplicación de la vacuna BCG al nacer, como única dosis en la vida, para evitar la aparición de formas graves como meningitis por TBC. No previene la enfermedad solo las formas graves en los pacientes más vulnerables como son los niños y recién nacidos. Se recomienda: - Mantener los ambientes iluminados y ventilados. - Mantener la higiene personal y del hogar. - Cubrirse la boca al toser o estornudar. - La consulta temprana y el diagnóstico precoz por el servicio de salud. - Alentar a que los enfermos de TBC cumplan con su tratamiento, ya que el paciente correctamente tratado no contagia. ¿Cómo se diagnostica la Tuberculosis? Examen del esputo o baciloscopia: Es la principal forma de diagnosticar TBC. Consiste en tomar muestras de la expectoración con la finalidad de observar los bacilos que producen la enfermedad. El cultivo del esputo: Es una prueba más sensible. Está indicada en personas que tienen sospecha de TBC pero cuya baciloscopia resultó negativa o cuando, a pesar de recibir el tratamiento para TBC, el cuadro clínico evoluciona desfavorablemente. Radiografía de tórax: Es una prueba esencial y de gran utilidad en el diagnóstico de TBC. Valora la extensión de la enfermedad pulmonar, su evolución y sus secuelas. ¿La Tuberculosis se cura? Si, la Tuberculosis se cura. El tratamiento dura de 6 a 12 meses. Es muy importante que las personas enfermas de TBC terminen todos sus medicamentos y los tomen exactamente como indican las instrucciones. Si dejan de tomar sus medicamentos antes de lo previsto o no los toman en la forma correcta, las bacterias pueden sobrevivir y volverse más resistentes a ese tratamiento. Las personas pueden no curarse nunca, agravar la enfermedad y llegar a la muerte. Si bien un enfermo de TBC deja de transmitir la enfermedad a las pocas semanas de iniciado el tratamiento, todavía no está curado, por lo que es sumamente importante que no abandonen el tratamiento. En Campana, contamos con un equipo interdisciplinario para el control y tratamiento de la tuberculosis, perteneciente a la Secretaría de Salud Municipal. Ante cualquier duda y/o consulta pueden acudir al Hospital Municipal San José o centro de salud más cercano.

Como parte de esta fecha, el personal de salud brindó charlas informativas. El CIC de Lubo fue uno de los lugares.



