Furlán se estrenó como líder de la UOM nacional en un homenaje al metalúrgico desaparecido Felipe Vallese

Fue en un acto organizado por el Ministerio de Trabajo. También participó el secretario general del SECASFPI, Carlos Ortega. El flamante secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, Abel Furlán, tuvo su debut en el cargo durante un acto organizado por el ministerio de Trabajo bonaerense en homenaje a Felipe Vallese, militante metalúrgico desaparecido. Del homenaje en la cartera laboral también participó el líder del SECASFPI, el campanense Carlos Ortega. Furlán estrenó la ropa de titular de la UOM en la localidad de San Martín donde el Ministerio de Trabajo designó como "Felipe Vallese" a su delegación local. El sindicalista acompañó en el acto a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y funcionarios de la gestión de Axel Kicillof. En el acto, Furlán destacó la gestión del ministerio en favor de los trabajadores y señaló que el reconocimiento a Vallese "es una caricia para el movimiento obrero y en particular para los trabajadores metalúrgicos". Felipe Vallese fue militante, trabajador y dirigente de la UOM desaparecido el 23 de agosto de 1962. "No se trata de refaccionar una casa, sino de que adentro de ella se trabaje todos los días y todo el día por los derechos de los trabajadores", dijo Ruiz Malec. Y concluyó: "Ponerle a una delegación el nombre de Felipe Vallese no es anclarse al pasado, sino traer al presente a aquellos referentes que dieron su vida por hacer de este, un país mejor. Y que todos los que ingresen, sean trabajadores o empresarios, sepan que este no es un lugar neutral en la disputa para construir un futuro con justicia social". Del acto homenaje también participaron el intendente de la ciudad, Fernando Moreira, los diputados Walter Correa y Leonardo Grosso, y el titular de la UOM San Martín, Osvaldo Lobato. También asistieron los sindicalistas Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Diego Espeche (UOM San Miguel) y Octavio Argüello (CGT San Martín).

