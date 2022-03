» Este artículo corresponde a la Este artículo corresponde a la Edición del miércoles, 30/mar/2022 de La Auténtica Defensa. Alejo Sarna:

"Municipios como Campana no pueden seguir aislados del mundo"







El Director de Organizaciones Intermedias de la Cancillería participó de la entrega de certificados a quienes cursaron el diplomado en "Internacionalización de Gobiernos Locales y Actores del Territorio", e instó a que los municipios y entes subnacionales adopten planes estratégicos de vinculación internacional para afrontar los desafíos actuales. El Director de Organizaciones Intermedias y Diplomacia Pública de la Nación Alejo Sarna, participó del acto de entrega de certificados a quienes cursaron el diplomado en "Internacionalización de Gobiernos Locales y Actores del Territorio" organizado por la Casa Patria Grande y la Universidad Nacional de Villa María, donde participaron ciudadanos de todo el país, Intendentes e incluso ciudadanos de países de la región. En su intervención, el Licenciado en Relaciones Internacionales sostuvo que "desde hace algunas décadas, vemos como los actores no estatales o los sub nacionales empiezan a cobrar relevancia en la agenda internacional. El creciente proceso de urbanización a nivel mundial, la globalización, el crecimiento de la importancia de las ciudades como actores centrales en la promoción del bienestar de la población, requiere de nuevas capacidades institucionales, materiales y humanas, así como de una decisión real de participar y aprovechar el entorno internacional en favor de las ciudades y sus habitantes, desde una mirada estratégica". "Por eso celebramos y felicitamos tanto a las y los organizadores de este diplomado a quienes lo cursaron, porque contribuye a la formación de Concejales, Intendentes u otros actores sub nacionales, para fortalecer la inserción internacional" señaló Sarna y agregó: "Yo soy de Campana, una ciudad con una gran desarrollo industrial y productivo, pero que carece de un plan estratégico de vinculación internacional, lo que está impidiendo ejercer plenamente las competencias locales, prestar los servicios públicos, promocionar la capacidad productiva o desarrollar el modelo de ciudad. Municipios como Campana no pueden seguir aislados del mundo" aseguró. Para finalizar, Alejo Sarna instó a quienes realizaron el curso a que se sigan capacitando en pos de contribuir al bienestar de los ciudadanos de cada ciudad, y así al del país y de la región.







P U B L I C I D A D