La Secretaria de Educación de la Nación visitó nuestra ciudad

Lo hizo junto a Mauro Di María, Subsecretario de Gestión y Calidad Educativa, en el marco del programa "Libros para aprender" que busca garantizar el acceso a libros esenciales en el nivel primario. La inversión en Campana es más de $14 millones. Ayer por la tarde la Secretaria de Educación de la Nación, Silvina Gvirtz y el Sub Secretario de Gestión y Calidad Educativa, Mauro Di María, visitaron la escuela primaria 30 que se encuentra dentro del complejo educativo de la denominada Escuela Normal, en el marco del programa "Libros para aprender". Tanto la Dra. Gvirtz como el Lic. Di María tienen una alta vinculación con nuestra ciudad. Nacido y criado en Campana, Di María fue Secretario de Cultura y Educación de nuestro municipio durante la gestión Giroldi; al tiempo que, con el patrocinio de TenarisSiderca, en los años 90, varios establecimientos primarios de Campana participaron del proyecto "Red de Escuelas" que lideraba la actual Secretaria de Educación de la Nación. Como se dijo, la presencia de ambos en Campana, está relacionada con el programa "Libros para aprender", lanzado desde el Ministerio de Educación de la Nación, a través del cual durante el mes en curso se están entregando 8.247.321 de libros de Matemática y Lengua que llegarán a más de 4 millones de estudiantes de las escuelas primarias de toda la Argentina. En ese sentido, Di María señaló que sólo en Campana la inversión supera los $14 millones. "Este programa es una política muy poderosa, porque esta entrega de libros por parte del Ministerio llega a lo largo y ancho del país para todas las escuelas primarias públicas y primarias privadas de cuota cero y oferta única… y hoy estamos haciendo lo que nos pidió nuestro Ministro, Jaime Perczyk: visitar los colegios y conocer de primera mano el impacto que están teniendo los libros que se están distribuyendo, herramientas que estamos poniendo en manos de los alumnos, de sus familias y de sus docentes para profundizar la enseñanza y el aprendizaje en dos áreas centrales como lo son la matemática y las prácticas del lenguaje", señaló Di María. "A veces - comentó la Secretaria de Educación - se dice que los chicos aprenden, o no comprenden lo que leen… Y claro, nadie va a aprender lo que lee si no tiene libros. El libro es una condición necesaria para que el aprendizaje pueda suceder, y en un contexto en el que muchas veces las familias no tienen acceso a los libros por la situación económica, es el Estado Nacional el que hace llegar este derecho a cada uno de los chicos y chicas que asisten a la escuela primaria para que puedan estudiar y aprender… Recorrimos las aulas junto a la directora Vanina Montani, y pudimos comprobar la alegría de los chicos de tener sus libros, que son suyos, y se los pueden llevar a su casa. El libro, es una herramienta, también, que le permite a las familias acompañar a ese niño en sus tareas". Gvirtz también adelantó que para junio, el Ministerio entregará libros de literatura para los alumnos del nivel inicial: "La alfabetización no comienza en la primaria, sino en el nivel inicial, cuando en la maestra les lee un cuento y los chicos comienzan a distinguir un dibujo de la letra, y del número… En definitiva, creemos que generar las condiciones necesarias para mejorar la calidad educativa es la función del Ministerio y en eso estamos".

“El libro es una condición necesaria para que el aprendizaje pueda suceder", señaló la Secretaria Gvirtz.





Los funcionarios nacionales fueron acompañados por inspectoras locales y autoridades del establecimiento.



