¿Qué es la demencia vascular y en qué se diferencia del alzhéimer?

La demencia vascular es un término general que describe un "declive cognitivo que se produce generalmente cuando hay un bloqueo o una reducción del flujo sanguíneo en el cerebro, y eso hace que disminuyan los niveles de oxígeno y nutrientes que llegan a las neuronas", explica Inés Moreno-González, profesora e investigadora de enfermedades neurodegenerativas de la Universidad de Málaga, Instituto de Investigación Biomédica de Málaga (IBIMA) y CIBERNED. Esta reducción del flujo sanguíneo puede ocurrir por causas que incluyen isquemias cerebrales, pequeñas hemorragias intracerebrales y otras afecciones que afecten los vasos sanguíneos cerebrales. Los síntomas provocados por la muerte o el daño de estas neuronas dependerá, mayormente, de la localización del accidente cerebral. "Si ocurre en una de las regiones del cerebro implicadas en los procesos de memoria y aprendizaje, el resultado podría ser -aunque no en todos los casos- un fallo en la capacidad de recordar y el aprendizaje de nueva información", dice Moreno-González. En cambio, si el daño tiene lugar en regiones más vinculadas "al movimiento, la coordinación motora y el equilibrio, se pueden presentar síntomas motores como los que se suelen ver en personas que sufren apoplejía como, por ejemplo, la parálisis de determinadas zonas del cuerpo o problemas para caminar", añade. Diferencias entre la demencia vascular y el alzhéimer Aunque muchas veces es difícil diferenciar una condición de otra -dado que los síntomas de la demencia vascular varían enormemente y algunos como las fallas en la memoria, el razonamiento y el pensamiento son comunes de los dos males-, Moreno-González explica que las causas de ambas son distintas. Mientras que el origen de la demencia vascular está vinculado al daño vascular, "se sabe que la principal causa del alzhéimer es la acumulación de unas proteínas tóxicas que se generan en el cerebro, y que van a dañar directa o indirectamente a las neuronas, y finalmente, van a provocar su muerte", dice la experta. Pero además, tienden a progresar de forma diferente. "El alzhéimer suele ser una enfermedad que es lentamente progresiva, como imaginarse un camino cuesta abajo más o menos homogéneo", señala Juan Fortea Ormaechea, neurólogo de la Unidad de Memoria del Hospital de la Santa Cruz y San Pablo en Barcelona. "En cambio, los eventos vasculares, pueden pasar hoy -tienes un infarto, tienes daño cerebral, te recuperas en pocos meses, pero te quedan secuelas-, y si no vuelves a tener ningún otro infarto y no tienes otro contribuyente, quedas estabilizado. O a lo mejor tienes otro infarto al año siguiente y vuelves a empeorar", explica. Es decir, el deterioro cognitivo puede darse de manera escalonada y más marcada, en contraposición a una evolución más lineal.



Fuente: BBC Mundo.