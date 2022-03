Efemérides del día de la fecha, 30 de Marzo

DÍA INTERNACIONAL DE LAS TRABAJADORAS DEL HOGAR Establecido por la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar (CONLACTRAHO), en el primer Congreso de Trabajadoras del Hogar celebrado en Bogotá (Colombia), en el año 1988, en este día se visibilizan las problemáticas y la discriminación que padecen estas trabajadoras y se reivindican sus derechos. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), hay alrededor de 75,6 millones de trabajadores domésticos en todo el mundo, de los cuales el 76,2% son mujeres. A su vez, el 81% es trabajo informal: "La informalidad en el trabajo doméstico puede atribuirse en parte a las lagunas en las leyes de trabajo y de seguridad social, y en parte a las lagunas en su aplicación". Además especifica que son vulnerables a la violencia, el acoso y las restricciones a la libertad de movimiento.



CARLOS REUTEMANN LOGRA SU PRIMER TRIUNFO EN LA FÓRMULA 1 Hace 48 años, Carlos Reutemann lograba su primer triunfo en la Fórmula 1, a bordo de un Brabham BT44-Cosworth, en el circuito de Kyalami. Así, Lole conquistó el Gran Premio de Sudáfrica en una jornada histórica puesto que la última vez que un piloto argentino había ganado en la Fórmula 1 había sido en el Gran Premio de Alemania 1957; en ese entonces, Juan Manuel Fangio, al volante de un Maserati 250F, dejó atrás a Mike Hawthorn y a Peter Collins. La carrera se corrió en Kyalami, en Gauteng (Sudáfrica), el santafesino partió en la segunda fila y, a unos cuantos metros, logró superar al sudafricano Jody Scheckter y al suizo Clay Regazzoni. Tras superar a Niki Lauda, Reutemann se adueñó de la punta hasta la última vuelta devolviendo a la Argentina a lo más alto del podio. Detrás de él arribaron, el francés Jean Pierre Beltoise a bordo de un BRM P-201 y el británico Mike Hailwood en un McLaren M23 Cosworth. De esta forma, el piloto dejaba atrás la amargura de haber abandonado a media vuelta del final en el Gran Premio de Argentina: "Hice una carrera exactamente igual a la de Buenos Aires, sólo que nos escapamos dos, Niki Lauda y yo. Él tomó la punta de entrada y yo lo seguí siempre a buen ritmo. Cuando comprobé que no se me podía escapar, esperé mi momento y después de dos intentos lo superé. Después él tuvo un problema eléctrico en su Ferrari al final y por eso terminé muy cómodo".



"COMING OUT OF THE DARK" LLEGA AL PUESTO NÚMERO 1 DEL "BILLBOARD HOT 100" Un día como hoy en el año 1991, el sencillo "Coming Out of the Dark" de Gloria Estefan destronaba a "One More Try" de Timmy T del puesto número 1 del "Billboard hot 100". Perteneciente al álbum "Into the Light" (1991) y compuesto por la cantante cubana-estadounidense junto a Emilio Estefan Jr. y Jon Secada, la canción fue la primera que lanzó la artista tras sufrir un grave accidente de tránsito: "Así que escribí ´Coming Out of the Dark´ para que la gente que me rodeaba supiera lo importante que es para mí. Pero eso fue lo más lejos que quise llegar con el accidente. No quería que esto se convirtiera en ´el álbum sobre el accidente´".