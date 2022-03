Arnaldo Sialle, Manuel Fernández, Walter Coyette y Sebastián Cejas elevaron a 13 la cantidad de DTs cesanteados.

El arranque del Campeonato 2022 de la Primera Nacional ha sido una verdadera "picadora de entrenadores": en apenas ocho fechas, trece equipos ya realizaron cambios en la conducción técnica de sus planteles. Y cuatro de ellos se dieron después de la octava jornada que concluyó el lunes.

Los últimos en alejarse de sus cargos, todos por malos resultados, fueron:

-Manuel Fernández: Ferro Carril Oeste perdió 3-2 con Instituto y quedó 31º, con apenas 6 puntos.

-Arnaldo Sialle: Mitre igualó 1-1 con Sacachispas y sigue en el último puesto con solo 3 empates en su haber.

-Walter Coyette: Alvarado fue goleado 5-0 por Chacarita y comparte la 28ª posición con Villa Dálmine, con 7 unidades.

-Sebastián Cejas: Santamarina perdió 2-1 como local ante Deportivo Morón y se ubica 34º con apenas 5 puntos.

Anteriormente, otros nueve entrenadores habían dejado sus cargos en la Primera Nacional: Diego Pozo (Gimnasia de Mendoza en la 2ª fecha), Federico Arias (Chacarita; 2ª fecha), Seferino Flores (Estudiantes de Río Cuarto; 5ª fecha), Fernando Ruiz (Temperley; 5ª fecha), Facundo Villalba (San Martín de San Juan; 5ª fecha), Marcelo Franchini (Villa Dálmine; 6ª fecha), Federico Hernández (Agropecuario; 6ª fecha), Gastón Pernía (Tristán Suárez; 7ª fecha) y Walter Perazzo (Almagro; 7ª fecha).

En tanto, Axel Clazón quedó en la cuerda floja después de la goleada que Villa Dálmine le propinó a San Telmo (32º con 6 puntos) el último domingo. Tampoco son buenos los presentes de Pablo Martel en Güemes (36º con solo 4 unidades), de Andrés Montenegro en Flandria (35º con 5 puntos) y de Rubén Forestello en Atlético de Rafaela (26º con 8 unidades).

PEREYRA: "EL GRUPO NECESITABA ESTA VICTORIA"

Luego del contundente 4-0 que Villa Dálmine le asestó a San Telmo, el entrenador Carlos Pereyra resaltó el triunfo, especialmente por su valor anímico: "El grupo esperaba estaba victoria, la necesitaba para tener un envión anímico para salir hacia adelante y ganar confianza", señaló en diálogo con FM Radio City.

En el análisis del juego, "Jetín" remarcó que su equipo hizo "un partido inteligente" en la Isla Maciel. "Nos favorecieron las dimensiones de la cancha. Estuvimos muy sólidos defensivamente y pudimos lastimar con Lautaro, que fue lo que planificamos: jugar de contra a espaldas de los marcadores laterales de ellos, que subían mucho en ataque", detalló.

Finalmente, consultado sobre su actualidad personal en el Violeta, el DT no modificó su postura después de haber cumplido con creces en sus primeras dos presentaciones (0-0 con Chaco For Ever y 4-0 a San Telmo).

"Estoy para dar una mano, porque soy hombre del club y porque quiero al club. Yo disfruto mucho esto, más cuando se da una victoria como la que conseguimos", cerró el cordobés, quien ya comenzó a preparar el próximo compromiso ante Gimnasia de Mendoza, el sábado como local.