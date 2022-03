La Selección, que estiró su invicto a 31 partidos, igualó 1-1 con Ecuador, que empató en el final del juego gracias a un polémico penal. Perú le ganó a Paraguay y jugará el repechaje con un combinado asiático. Por la 18ª y última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Argentina igualó anoche 1-1 como visitante frente a Ecuador y estiró su invicto a 31 partidos bajo la conducción de Lionel Scaloni. Después de pasar algunos sofocones, el combinado nacional se adelantó a los 24 minutos por intermedio de Julián Álvarez (primera titularidad en la Albiceleste), quien definió de media vuelta tras una acción que encabezó Lionel Messi y que continuó con un centro bajo de Nicolás Tagliafico. En el segundo tiempo, Argentina prácticamente no atacó con profundidad y Ecuador, a pesar de imponer condiciones, no tenía claridad para llegar al empate. Y cuando se moría el partido apareció el VAR, que marcó una supuesta mano de Tagliafico en la trayectoria de un cabezazo de Gonzalo Plata que exigió a Gerónimo Rulli. El arquero, de muy buen desempeño, logró tapar la ejecución de Enner Valencia, quien tuvo la fortuna de que el rebote le quede servido para establecer el 1-1 a los 47. Así, la Selección alcanzó los 39 puntos y cerrará la Eliminatoria en el segundo puesto, independientemente de lo que pase en el encuentro suspendido con Brasil (venció 4-0 a Bolivia y llegó a 45). En el tercer puesto quedó Uruguay (28), que hundió cualquier esperanza de Chile al vencerlo 2-0 como visitante. Y cuarto finalizó Ecuador (26). En tanto, el quinto lugar fue para Perú (24), que derrotó 2-0 como local a Paraguay y accedió al repechaje con una Selección asiática (Australia o Emiratos Árabes Unidos) por un boleto a Qatar. Así, a Colombia (23) no le alcanzó su triunfo 1-0 como visitante sobre Venezuela y se perderá la Copa del Mundo a pesar de contar con grandes individualidades como David Ospina, Juan Cuadrado, James Rodríguez y Luis Díaz, entre otros. PORTUGAL Y POLONIA En Europa, en cambios, dos grandes figuras como Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski sí consiguieron ayer sus pasajes a Qatar. Portugal venció 2-0 a Macedonia del Norte,, mientras Polonia le ganó 2-0 a Suecia con un tanto del temible artillero del Bayern Munich. El último boleto europeo todavía está en "stand by": Gales espera por el vencer del duelo postergado entre Escocia y Ucrania. ÁFRICA Ayer se definió la Eliminatoria Africana y, así, se conocieron los cinco países de ese continente que estarán en Qatar 2022: Senegal (le volvió a ganar en los penales a Egipto, al igual que en la final de la Copa Africana), Camerún (3-1 en el global a Argelia), Ghana (pasó a Nigeria gracias al gol que convirtió como visitante), Marruecos (5-2 en el global sobre República Democrática de Congo) y Túnez (1-0 ante Mali).



JULIÁN ÁLVAREZ FUE TITULAR POR PRIMERA VEZ EN LA SELECCIÓN Y LO PAGÓ CON UN GOL.