Tenaris recibió el Premio Dircoms 2022 por su compromiso con la digitalización de la educación

Durante la pandemia, la compañía apoyó a la Escuela Técnica Roberto Rocca en la implementación de su sistema de enseñanza remota y construyó ocho Aulas Tecnológicas para cuatro escuelas técnicas de Campana y Zárate. El nuevo galardón obtenido por Tenaris es entregado por el Círculo de Directores de Comunicación de la República Argentina (Dircoms). La digitalización, que ha transformado profundamente el desarrollo industrial durante las últimas décadas, fue la herramienta utilizada por Tenaris para apoyar distintos proyectos educativos durante la pandemia de COVID-19. Y ese compromiso fue reconocido en los Premios Dircoms 2022 que entrega el Círculo de Directores de Comunicación de la República Argentina. Tenaris obtuvo el galardón en la categoría "Sostenibilidad" por el plan de inversión que desplegó en las comunidades de Campana y Zárate para sostener la continuidad de las clases en un contexto de suspensión de la presencialidad. "La digitalización y la innovación siempre estuvieron en el ADN de Tenaris. Nos han permitido conectar, integrar y optimizar procesos industriales, estrechar lazos con clientes y acceder a cantidades inimaginadas de datos. Frente a la irrupción de la pandemia, ese know how nos sirvió para diseñar y promover sistemas de enseñanza remota y ejecutar acciones destinadas a potenciar la tecnología en las escuelas técnicas de nuestras comunidades", explicó Erika Bienek, directora corporativa de Relaciones con la Comunidad de Tenaris. En Campana, la Escuela Técnica Roberto Rocca (ETTR) implementó un sistema de enseñanza remota que demandó adaptar los contenidos curriculares a la virtualidad, generar nuevas dinámicas de clase, personalizar trayectos educativos y apoyar al alumnado y sus familias -también al cuerpo docente- en la mejora de la infraestructura digital en sus hogares. La iniciativa no solo permitió la continuidad del proyecto pedagógico de la ETRR: también promovió el surgimiento de una mayor autonomía en el alumnado, que se autogestionó sus tiempos de estudio y amplió sus intereses. Un reto similar atravesaron las escuelas técnicas de Campana y Zárate, que Tenaris busca fortalecer con su programa GEN Técnico. La compañía construyó en tiempo récord ocho Aulas Tecnológicas equipadas cada una con 40 laptops, softwares, pantalla central interactiva y conectividad full. También se proporcionaron kits de robótica y compartieron contenidos específicos de la ETRR. Con este reconocimiento, Tenaris sigue acumulando reconocimientos por su compromiso con las comunidades donde opera, tras ganar tres veces el Premio Ciudadanía Empresaria de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (Amcham) y en otras dos oportunidades el Premio Eikon, tanto por iniciativas educativas como por el plan de apoyo al sistema sanitario en respuesta al COVID-19.



