Falta de gasoil: "Se aproxima la tormenta perfecta"

Así lo manifestó el empresario local Gustavo Laveaga. Señaló que la escasez se hará más evidente durante abril y mayo.

"Lo primero que hay que entender es que, históricamente, la Argentina importa un 30% de gasoil. Es decir, la capacidad instalada de las destilerías locales alcanza a cubrir sólo el 70% de la demanda", señala Gustavo Laveaga, ingeniero civil nacido y criado en Campana, quien es socio de FGC Fuels Marketing SA, empresa dedicada al negocio del combustible y que maneja más de 10 estaciones de servicio, dos de ellas en Campana: la Puma de avenida Mitre y Castelli; y la Shell de Panamericana y Ruta 4.

Según explica Laveaga, la falta de gasoil se comenzó a evidenciar claramente durante el mes de marzo, particularmente en las localidades vinculadas a la agroindustria y por ende, al transporte pesado; además de la necesaria y natural demanda asociada al transporte público de pasajeros.

"Ahora se viene la cosecha gruesa, y literalmente, estamos frente a la tormenta perfecta… Sucede que con la reactivación económica, estamos con niveles de demanda por encima de la pre pandemia, dado que además, el precio local está por debajo del precio histórico que siempre fue de U$S 1 por litro", señaló el empresario y en ese sentido agregó: "Vos tenés un precio local artificial, lo cual puede ser una medida discutible o no, pero lo cierto es que el contexto internacional no colabora para poder sostenerla. Como dije, tenemos que importar el 30% de lo que necesitamos, pero no sólo faltan dólares para hacerlo, sino que además el precio internacional se disparó, entre otras cuestiones, por la guerra de Rusia y Ucrania".

Además, Laveaga explicó que la actual Ley de Abastecimiento no aplica en el canal mayorista, principalmente compuesto por el agro y el transporte. Entonces, petroleras venden sólo a precios considerablemente más altos, en línea con los precios de importación. "Por esa razón, el canal mayorista se cierra de facto, y esa demanda se vuelca a las Estaciones de Servicio… por eso cualquier vecino que vaya a cargar nafta a su auto va a ver un inusual e infrecuente movimiento de camiones en las Estaciones de Servicio. Pero además, la Ley de Abastecimiento impone una cuota de volumen a las Estaciones de Servicio en función a sus ventas declaradas el año anterior, casualmente, un año de pandemia y con la demanda planchada… Resumiendo: la producción local no alcanza; YPF que tiene el 55% del mercado y para que no se dispare la inflación pisa los precios; además de que no hay dólares hay que importar a precios internacionales disparados y nadie lo va a hacer a pérdida… Sumále la cosecha gruesa y la sobredemanda mayorista sobre la cadena minorista que recibe combustible en función a lo que vendió el año anterior. Y si me apurás, agregále lo que pasa con las Estaciones de Servicio que se encuentran en provincias limítrofes con países que tienen el precio del gasoil por encima de nuestro dólar blue… sin dudas tenemos un severo escenario de desabastecimiento por delante".