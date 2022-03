Efemérides del día de la fecha, 31 de Marzo

P U B L I C



DÍA NACIONAL DEL AGUA El origen de esta celebración se remonta al año 1963 cuando se realizó el Primer Congreso Nacional del Agua, para conmemorar el 25° aniversario de la creación de la Dirección General de Hidráulica de Córdoba, en dicha provincia. Más adelante, en el año 1970, se instituyó mediante la Resolución N° 1630/70 del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación con el objetivo de concientizar acerca de la importancia de los recursos hídricos de nuestro país, promover no sólo un consumo racional y un aprovechamiento equilibrado, sino también para evitar su deterioro: "Constituye un llamado al cuidado y la responsabilidad en el uso y conservación de los recursos hídricos, buscando soluciones con una visión integral, por su fundamental contribución al desarrollo del país, y en beneficio de las futuras generaciones". Se estima que el 97% del total del agua de la Tierra es salada y apenas un 3% es dulce (apta para consumo humano). Por ello, el agua es un recurso imprescindible que debe ser protegido. Pese a la relevancia de la misma, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advierte que aproximadamente 2200 millones de personas no tienen acceso a agua potable, es decir, 1 de cada 3 personas no accede a este recurso.



RACING SE CONSAGRA CAMPEÓN DE LA SUPERLIGA 2018-19 Hace 3 años Racing empataba 1-1 ante Tigre y se consagraba campeón de la Superliga 2018-19. El equipo dirigido por Eduardo Coudet e integrado por Gabriel Arias, Iván Pillud, Leonardo Sigali, Pol Fernández, Jonatan Cristaldo, Augusto Solari, Darío Cvitanich y Lisandro López, debutó con un empate 2-2 frente a Atlético Tucumán con goles de López y Gustavo Bou. En la siguiente fecha venció 2-0 a Vélez Sarsfield con goles de López y Fernández. Después de ganarle a Patronato, Rosario Central, Lanús, Unión de Santa Fe y Argentinos Juniors, en la Fecha 8, empató 2-2 frente a Boca y, en el siguiente partido, cayó 2-1 ante San Martín de Tucumán. A lo largo del campeonato, "La Academia" ganó 17 partidos, empató 5 y perdió 2. En la anteúltima fecha del Torneo, el equipo de Avellaneda empató ante Tigre y gritó campeón: "El cuerpo técnico, con el Chacho a la cabeza, y los más grandes del plantel, los de mayor experiencia, marcaron el camino que debíamos seguir. Coudet siempre insistió en no mirar más allá de la fecha que debíamos jugar y eso hizo que mantuviéramos los pies sobre la tierra" expresó Arias.



SE LANZA "NO MONEY" Un día como hoy en el año 2016, Galantis lanzaba el sencillo "No Money". Perteneciente al álbum "The Aviary" (2017) y compuesto por el dúo de productores suecos junto a Jimmy Koitzsch y Nicholas Gale, la canción "se unió como un rompecabezas": "Teníamos una pieza desde el principio con la que estábamos trabajando y tratamos de abordarla de diferentes maneras. Al principio estábamos muy apegados a la interpretación de la voz. No estábamos seguros de cómo los acordes y la melodía encajarían con la voz, pero sabíamos que eventualmente se uniría".