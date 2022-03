Realizarse chequeos periódicos ayuda a detectar a tiempo el Cáncer de Colon

El cáncer de colon es el que comienza en el intestino grueso (colon) o en el recto (parte final del colon). Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial este tipo de cáncer es diagnosticado más comúnmente en los hombres, quienes tienen una tasa de incidencia y mortalidad mucho más elevada que las mujeres, y se ubica en el tercer lugar entre los cánceres más comunes (con 1,93 millones de casos nuevos en 2020), luego del cáncer de mama (2,26 millones de nuevos casos en 2020) y pulmón (2,21 millones de nuevos casos en 2020). Este tipo de cáncer es poco frecuente antes de los 40 años, pero la incidencia comienza a aumentar significativamente entre las edades de 40 y 50 años, mientras que las tasas de incidencia específicas de la edad aumentan en cada década. "El cáncer colorrectal (CCR), se desarrolla en el colon y el recto (intestino grueso); en más del 80% de los casos, se genera primero un pólipo —crecimiento anormal de las células— denominado adenoma, que puede crecer lentamente durante más de 10 años y transformarse en cáncer si no se detecta y extirpa a tiempo", explica La Dra. Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de OSPEDYC. En la mayoría de los casos (75% aproximadamente), el CCR se desarrolla en personas que no presentan antecedentes personales ni familiares de la enfermedad. El resto de los CCR se produce en personas con riesgo adicional debido a: antecedente personal de adenomas únicos o múltiples, CCR o enfermedad inflamatoria intestinal, y antecedentes familiares de CCR o de adenomas únicos o múltiples. "Algunos de los cánceres más frecuentes, como el cáncer colorrectal, el de mama, el de cuello uterino, o el bucal tienen posibilidades superiores al 90% de ser detectados y extirpados, gracias a la realización de exámenes periódicos. Con la detección temprana, los tratamientos son menos invasivos y las probabilidades de curación son más elevadas", agrega la Dra. El Haj. Es de vital importancia la realización de controles médicos. Se recomienda que todas las personas de 50 a 75 años, aunque no tengan síntomas, deben efectuar chequeos regulares para detectar si hay adenomas y, en tal caso, extirpar los mismos o tratar el cáncer colorrectal en una etapa temprana. Asimismo, todo individuo con antecedentes familiares o personales de cáncer de colon o pólipos debe consultar a un médico especialista y realizar exámenes antes de la edad recomendada. Además, es sumamente importante realizar una consulta médica ante la presencia de alguno de los siguientes síntomas: - Sangrado o cambios en la forma habitual de evacuar el intestino. - Dolores abdominales o rectales frecuentes. - Anemia o pérdida de peso. - Colitis ulcerosa o enfermedad de Crohn, sin importar la edad. - Antecedentes de familiares cercanos (padres, hermanos o hijos) o propios de CCR o pólipos adenomatosos. ¿Cómo detectar esta enfermedad? "La mejor forma de detectar y extirpar los pólipos para prevenir el cáncer colorrectal es la colonoscopia, es el método más eficiente para la detección de lesiones precursoras. Provee diagnóstico y tratamiento de lesiones, y/o la realización de test de sangre oculta en materia fecal, que detecta hemoglobina humana", detalla la Directora Médica Nacional de OSPEDYC. A su vez, con el objetivo de reducir las posibilidades de contraer CCR, se sugiere: - Consumir una dieta rica en fibras, especialmente vegetales y frutas. - Disminuir el consumo de carnes rojas y grasas de origen animal. - Ingerir productos ricos en calcio. - Realizar ejercicio físico y evitar el sobrepeso. - Disminuir el consumo de bebidas alcohólicas y evitar el tabaco. Fuente: OSPEDYC.