De visita nuevamente por la hermosa Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, decidimos recorrer la Playa del Puente, un espacio de ingreso libre y gratuito. Siendo este estrictamente familiar, donde no se permite el consumo de alcohol, e ideal para vecinos y turistas que quieran disfrutar de su tiempo al aire libre, compartiendo de un lado el río Gualeguaychú, playas de arena y pileta, del otro la avenida costanera. Por lo que la sitúan en una de las más céntricas del lugar. Con actividades recreativas, deportivas, campañas de promoción y prevención, eventos culturales, en un espacio público, gratuito y libre de alcohol. Con personal a cargo del mantenimiento y el cuidado que sin dudas es excelente, cuenta además con personas responsables de la limpieza para los baños públicos y duchas que se encuentran detrás de la cantina, los que están en óptimo estado. Cuenta con seis enfermeros al servicio del público para atender los primeros auxilios de la playa, la pileta y el novedoso Parque Acuático. Cabe destacar que la pileta que posee también es de uso gratuito, previo una revisación médica llevada a cabo en la enfermería del lugar, la que se lleva a cabo en el momento de llegada sin previo turno. La pileta se encuentra ocupada en temporada estival de lunes a viernes de 9 a 12 horas, donde está abierta exclusivamente para las colonias de vacaciones municipales y por la tarde de 15 a 19.30 horas. Los fines de semana se encuentra disponible a todo público, con el cuidado de cuatro guardavidas. Por nuestra parte podemos decir que es un lugar altamente recomendable para visitar en familia y a un paso del radio céntrico. De este lugar y después de pasar por el puente de hierro sobre el río Gualeguaychú nos dirigimos al balneario Ñandubaysal, al que llegamos por ruta de asfalto hasta el último tramo en donde nos quedan unos kilómetros de camino de arena abovedado. En el ingreso trabajan varias personas para la atención y recibir a los visitantes y turistas, con lo que son apenas unos minutos los que lleva ingresar al mismo evitándose así grandes colas de vehículos en el mismo. Ñandubaysal es un amplio y confortable bosque natural con capacidad para que se puedan instalar tres mil carpas. Esta zona de camping cuenta con todos los servicios y lo necesario para que el acampante no tenga la necesidad de salir del mismo. Para aquellos que no quieran acampar se pueden alquilar dormís muy confortables, con luz eléctrica, capacidad para cuatro personas y parrilla. Hay que destacar que en el balneario hay un número importante de personal que está abocado a la limpieza, el confort y la atención al turista. En su interior, el camping cuenta con una pequeña dependencia policial encargada de la seguridad del mismo las 24 horas. Además, de la misma manera, cuenta con una enfermería. El camping se encuentra dividido en 5 sectores con 8 baños, con duchas de agua fría y caliente, los que cuentan con el servicio de limpieza permanente. En el mismo se puede contar con kiosco, rotisería y proveeduría sumamente amplia y muy completa. Aquí también se encuentra el servicio de eco turismo pudiéndose llevar a cabo cabalgatas o paseos en un camión de la Segunda Guerra Mundial especialmente adaptado para ello. Para los amantes de los paseos náuticos también hay disponibilidad de travesías en kayak y en embarcaciones a motor, entre otras actividades. Si tenemos que hablar de la playa tenemos que decir, en principio, que es una de las más seguras para los chicos dado que podemos caminar aguas adentro por un par de cientos de metros con el agua debajo de la rodilla. Además aquí encontraremos el parador Scorpio con un amplio salón descubierto, muy buena música y un completo servicio de bar. Sin dudas el balneario Ñandubaysal por sus servicios y atención sigue siendo uno de los más visitados de la provincia de Entre Ríos.

