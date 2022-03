Las Celestes igualaron 2-2 con goles de Camila Tenembaum y Sol Ale. El pasado sábado se disputó la cuarta fecha del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped que organiza la Asociación Amateur de Buenos Aires (AHBA). En ese marco, la Primera Damas del Campana Boat Club empató 2-2 ante BANADE en un partido correspondiente a la Zona 4 del Campeonato Damas D. Camila Tenembaum y Sol Ale convirtieron para las Celestes, que sumaron su primer punto de la temporada después de las tres derrotas iniciales. Así, ahora ocupan la 15ª posición de la D4 que lideran Camioneros, Santa Bárbara "D" y Olivos "B" con 12 unidades cada uno. Esta cuarta fecha se completó con los siguientes resultados: Olivos "B" 1-0 Brandsen, AACF Quilmes 2-2 Lanús "B", Camioneros 4-0 Universidad de Buenos Aires, Club Manuel Belgrano 3-1 Racing Club, Santa Bárbara "D" 2-1 Santa Bárbara "C", Pucará "B" 0-0 D.A.O.M. y Liceo Militar 3-3 Newman "B". En el resto de la tira frente a BANADE, el Bote cosechó cinco derrotas y un empate: Intermedia y Quinta División perdieron 3-0; Sexta División cayó 4-1 (gol de Julia Malerba); Séptima División perdió 1-0; Octava División cayó 2-0; y Novena División empató 2-2 (goles de Emilia Gaitto y Geraldine Ansaldi). El próximo compromiso del CBC será el sábado, cuando se mida como visitante frente a Pucará "B" en Burzaco, por la quinta fecha de la Zona D4. CUARTA DIVISIÓN Por la cuarta fecha de la Zona B2 de este certamen +35, el Campana Boat Club empató 0-0 ante AACF Quilmes en condición de visitante.

LA PRIMERA CABALLEROS NO PUDO CON HURACÁN Por la cuarta fecha de la Zona 1 del Campeonato Caballeros C del Torneo Metropolitano de la AHBA, la Primera del Campana Boat Club perdió 2-1 frente a Huracán (gol Felipe Fernández Hulten). De esa manera, los Celestes no pudieron sumar puntos y se mantuvieron en el 4° puesto con seis unidades. Además, en la jornada frente al conjunto de Parque Patricios, la Intermedia del CBC igualó 2-2 con goles de Daniel Contreras y Eduardo Perticone. El próximo rival de los Celestes será Luján RC, equipo al que enfrentarán el domingo.