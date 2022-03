Ciudad de Campana se midió con Monte Grande "C"

Cayó 2-1 en Primera División. En cambio, goleó en las diferentes categorías juveniles. En una nueva jornada del Torneo Metropolitano que organiza la Asociación Amateur de Hóckey de Buenos Aires (AHBA), las diferentes categorías del Club Ciudad de Campana se midieron ante Monte Grande "C" por la cuarta fecha de la Zona 1 del Campeonato Damas F. En el duelo de Primera División, el CCC cayó 2-1 y, de esa manera, sigue sin poder ganar en la temporada. Por el momento, luego de tres presentaciones, acumula 2 puntos y se ubica en la 9ª posición. En cambio, las categorías juveniles del Tricolor golearon en todos sus encuentros, sin siquiera recibir goles. Por ello, Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Novena División se mantienen invictas en este 2022. Los resultados y goleadoras de la jornada del pasado sábado fueron los siguientes: Primera División: Ciudad de Campana 1-2 Monte Grande "C" (gol de Camila Bidegain). Intermedia: Ciudad de Campana 0-3 Monte Grande "C". Quinta División: Ciudad de Campana 8-0 Monte Grande "C" (goles de Maite Cantlon -2-, Francesca Porfiri -2-, Martina Duhau, Macarena Nieva, Sofía Vera y Paolina Andere). Sexta División: Ciudad de Campana 7-0 Monte Grande "C" (goles de Paolina Andere -2-, Lurdes Balzaretti -2-, Candela Scatena -2- y Pilar Duhau). Séptima División: Ciudad de Campana 8-0 Monte Grande "C" (goles de Malena Andere -3-, Gina Russi -3-, Vera Milano y Abril Orgaz Candia). Octava División: Ciudad de Campana 3-0 Monte Grande "C" Novena División: Ciudad de Campana 8-0 Monte Grande "C" El próximo compromiso de las Tricolores por el Torneo Metropolitana de la AHBA será el sábado 2 de abril, cuando enfrenten como visitantes al Club Comunicaciones por la quinta fecha de la Zona F1.

