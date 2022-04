Muere un menor arrollado por una formación del Ferrocarril Mitre

Tenía 15 años. Fue ayer por la tarde, en el paso a nivel que conecta a los fondos de los barrios Santa Lucía y San Cayetano. Fue a fines de mayo del año pasado cuando custodiados por uniformados de la policía, personal de Trenes de Buenos Aires al servicio de la Línea Mitre concretaron el cierre del paso a nivel que se encuentra sobre la calle Benigno Ibarra y que conecta al barrio Santa Lucía con los fondos del San Cayetano, ambos sobre Ruta 6. El paso, que está pavimentado, en realidad no tenía barreras porque nunca llegó a ser habilitado como tal por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Ahí se colocaron pilares y tramos de vía a lo ancho de la calle para impedir el paso de vehículos, de ambos lados del desolado y peligroso cruce. Fue ayer por la tarde que el lugar se cobró una víctima, de sólo 15 años: Rodrigo Martínez, vecino del barrio San Cayetano. Según explicaron vecinos presentes en el lugar del hecho, Rodrigo venía de juntar metales y cartones junto a un hermano mayor en un carro. El hermano cruzó el paso a nivel con el carro y le pidió a Rodrigo que esperara con el bolsón con cartones, que ya volvía. Pasó el tiempo, y Rodrigo decidió cruzar con el bolsón al hombro, y en su intento no vio venir la formación que se dirigía en dirección a Campana. Más adelante, en el paso a nivel de la entrada a San Cayetano, dos operarios reparaban el sistema automático que desde hacía días había sido vandalizado: por esa razón los vecinos habían puesto palos para sostener las barreras elevadas, y la alarma de aviso sonando permanentemente. "Venimos siempre a reparar esto… no sabemos más que hacer, se roban los cables siempre. Hace poco, engancharon a uno robando pero lo tuvieron que largar", le dijo uno de ellos a nuestro cronista. Minutos después, cerca de las 16, las barreras automáticas estaban reparadas y justo pasaba la formación que había arrollado a Rodrigo, quien perdió la vida de forma instantánea. Nuestros respetos a sus familiares y allegados.

Ayer por la tarde, dos operarios reparaban el automatismo de las barreras que se encuentran en la entrada a San Cayetano. SEMANA DE CONCIENTIZACIÓN La Junta de Seguridad en el Transporte (JST), organismo descentralizado del Ministerio de Transporte de la Nación, propone establecer la segunda semana de junio como "La semana de la concientización sobre los Pasos a Nivel Ferroviarios (PAN)", para mejorar la cultura de seguridad ferroviaria y mitigar los riesgos existentes en relación a los mismos. La fecha propuesta coincide con el evento a nivel global que la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) realiza por este motivo. Según un estudio de investigación realizado por la Dirección Nacional de Investigaciones de Sucesos Ferroviarios (DNISF) de la JST, el 53% de los sucesos identificados dentro del modo ferroviario durante el 2021 ocurrieron en los PAN, totalizando 349 accidentes de diferente gravedad: en 109 de ellos estuvieron involucrados vehículos y los restantes 240, peatones.