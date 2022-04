Hoy realizará su último entrenamiento en busca de su segundo triunfo en el campeonato. Lucas Novelli será el árbitro del encuentro. Con tres partidos, esta noche comienza la novena fecha.

El plantel de Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento previo al partido que disputará mañana sábado como local frente a Gimnasia de Mendoza por la novena fecha del Campeonato 2022 de la Primera Nacional.

El encuentro, que comenzará a las 15.30 horas en el estadio de Mitre y Puccini, será arbitrado por Lucas Novelli, quien ya ha dirigido al Violeta en seis oportunidades (una victoria, cuatro empates y una derrota). Como asistentes lo acompañarán Marino Cichetto y Lucio Méndez, mientras el cuarto árbitro será Lucas Brumer.

Luego de haber alcanzado su primera victoria de la temporada el domingo pasado, el conjunto de nuestra ciudad irá por su triunfo en Campana, donde no gana desde hace seis meses (su último éxito como local fue el 1º de octubre de 2021: 2-1 ante Güemes de Santiago del Estero).

A la búsqueda de ese objetivo, Carlos Pereyra podría volver a contar con Federico Mazur y Agustín Alberione, los dos laterales derecho naturales que tiene el plantel, quienes superaron sendos desgarros. Claro está: el juvenil Valentín Albano cumplió correctamente en la posición tanto ante Chaco For Ever como contra San Telmo y no sorprendería que continúe como titular.

En cambio, Fernando Moreyra (esguince de rodilla) todavía está en proceso de rehabilitación, por lo que, en la zaga central, repetiría la dupla conformada por Facundo Gómez y Gabriel Pusula.

En el resto de la formación tampoco habría modificaciones, teniendo en cuenta que el equipo tuvo un muy buen rendimiento en la Isla Maciel, donde consiguió su primera victoria de la temporada.

ARRANCA LA FECHA

Esta noche, con tres partidos, se pondrá en marcha la programación de la novena jornada de la Primera Nacional. Desde las 21.00, Estudiantes de Río Cuarto recibirá a Atlético de Rafaela; a partir de las 21.10, Belgrano intentará estirar su ventaja como único líder frente a All Boys en Córdoba; desde las 21.30, Gimnasia de Jujuy será local ante Chaco For Ever.

Mañana sábado se disputarán otros tres encuentros: Flandria vs San Martín de San Juan (15.30), Villa Dálmine vs Gimnasia de Mendoza (15.30) y Almagro vs Chacarita (17.10).

En tanto, el domingo se jugará el grueso de la fecha: Nueva Chicago vs Brown de Adrogué (14.30), Ferro Carril Oeste vs Agropecuario (15.30), Alvarado vs Guillermo Brown (15.30), Deportivo Morón vs Estudiantes de Buenos Aires (15.30), Deportivo Maipú vs Defensores de Belgrano (16.00), Deportivo Madryn vs Santamarina (16.00), Almirante Brown vs San Telmo (17.05), Temperley vs Atlanta (19.10) e Independiente Rivadavia vs Tristán Suárez (20.30).

Finalmente, el lunes se cerrará la programación con Deportivo Riestra vs Güemes (15.40), Mitre vs Instituto (19.05) y Quilmes vs San Martín de Tucumán (21.10). En esta oportunidad queda libre Sacachispas.



DESPUÉS DE SU VICTORIA ANTE SAN TELMO, EL VIOLETA VA POR SU PRIMER ÉXITO EN CAMPANA.





LE RESCINDIERON A CATRIEL

El vínculo de Catriel Sánchez con Estudiantes de Buenos Aires llegó intempestivamente a su fin: la dirigencia del Matador decidió rescindir su contrato luego que el delantero agrediera a un socio de la institución cuando fue reemplazado en el partido ante Temperley de la fecha pasada (lo hizo alambrado mediante).

A pesar del pedido de disculpas del atacante y el perdón brindado por el socio, la CD resolvió desprenderse de Sánchez: "En este club primero se respeta la camiseta, al socio y al hincha", señaló el Presidente Jorge Barrios, quien informó la decisión en una conferencia de prensa.

El delantero ya había protagonizado actos de indisciplina en Villa Dálmine, donde también rescindió contrato, pero luego del grave ataque que sufrió en la madrugada del 28 de febrero del año pasado en un bar de nuestra ciudad, el cual estuvo cerca de costarle la vida.

EMPATE DE LA RESERVA

Por la primera fecha del Torneo de Reserva de la Primera Nacional, Villa Dálmine igualó ayer 0-0 como visitante frente a San Telmo en un partido disputado en el estadio Osvaldo Baletto de la Isla Maciel.

Para este compromiso, el conjunto Violeta fue dirigido por Fabián Suescun ("Jetín" Pereyra está al frente de la Primera actualmente) y presentó una formación con varios juveniles que ya han firmado contrato profesional como Francisco Sarleno, Agustín Solveyra, Gino Olguin y Valentín Umeres y también con otros que ya han debutado en Primera como Eduardo Vallejos y Jeremías Kruger.

Los once titulares en el encuentro de ayer fueron: Francisco Salerno; Valentín Carlucci, Agustín Solveyra, Eduardo Vallejos, Jeremías Kruger; Gino Olguin, Máximo Ferulano; Matías Romero, Valentín Umeres, Juan Manuel García; y Tomás Chechic. En el segundo tiempo ingresaron Tomás Ferreyra, Santiago Antivero y Mariano Dalinger

El próximo compromiso de Villa Dálmine en este Torneo de Reserva será frente a Flandria, el miércoles como local.



A FORMACIÓN QUE PRESENTÓ AYER EL VIOLETA, CON VARIOS JUVENILES CON EXPERIENCIA EN PRIMERA.