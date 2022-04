"Ante el gobierno nacional y el provincial, que son de su mismo color político, los diputados del discurso no gestionaron ninguna obra, mientras Abella sigue ejecutando obras concretas para el crecimiento de la ciudad", dijo la concejal Andrea Román. La concejal de Juntos Andrea Román cuestionó a la diputada del Frente de Todos Soledad Alonso y el exdiputado Carlos "Toro" Ortega por no gestionar obras para la ciudad. "Ante el gobierno nacional y el provincial, que incluso son de su mismo color político, los diputados del discurso no gestionaron ninguna obra, mientras que Abella sigue ejecutando obras concretas para el bienestar de los vecinos y el desarrollo y crecimiento de la ciudad", enfatizó la edil. Por otra parte, indicó que "cuando asumieron sus bancas en la Cámara de Diputados aseguraron que trabajarían para articular con el Estado nacional y provincial para traer más infraestructura a la ciudad, pero eso nunca sucedió". No obstante, Román destacó las obras que se están ejecutando actualmente que fueron gestionadas directamente por el intendente Abella y sus equipos de trabajo, tales como la ampliación de la avenida Rivadavia y la construcción de dos nuevos centros, el de Desarrollo Infantil y el de Discapacidad, entre tantas otras. "Los vecinos ya saben quiénes son los referentes políticos que hacen promesas para sumar seguidores en las redes sociales y cuáles son los que realmente trabajan para cubrir las necesidades de todos", concluyó.

Andrea Román destacó las numerosas obras que se están llevando a cabo en Campana gracias a las gestiones del intendente Abella.