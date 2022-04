Banco Provincia desmintió hackeo de sus cuentas

Sin embargo, anoche circulaban versiones de varios damnificados en nuestra ciudad. El Banco Provincia salió a desmentir ayer por la tarde denuncias que se multiplicaron en las redes sociales y que daban cuenta de supuestos descuentos de mutuales y altas de créditos no solicitados de parte de efectivos de la Policía Bonaerense. Mediante un comunicado oficial, la entidad bancaria señaló que "no se observó ningún débito indebido ni movimiento de fondos en las cuentas de aquellas personas con supuestas adhesiones no autorizadas". Sin embargo, anoche circulaban versiones de varios damnificados en nuestra ciudad: se trataría no sólo de personal de la Policía Bonaerense, sino también del Servicio Penitenciario.

